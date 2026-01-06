白河地政將於春節前完成鑑界 協助凱米颱風淤砂農田盡速復耕





113年7月凱米颱風襲擊南台灣，後壁區八掌溪堤防段因大水多處溢堤，導致上茄苳里及菁豐里約60餘公頃農地嚴重淤砂，市長黃偉哲為協助農民復耕，除偕同轄區民代向中央爭取到1億餘元補助外，並責成農業局啟動「凱米風災八掌溪溢堤農田清除泥砂復耕計畫」，經過農業局1年多的努力，清除泥砂作業已接近尾聲，白河地政事務所近期也積極投入受災農地的鑑界工作，希望讓受災農民可以盡早恢復耕作維持生計。

地政局局長陳淑美表示，凱米颱風溢堤造成農地淤砂，導致該地區所有農地田埂都被推平，除砂後也無從分辨各宗農地原來的耕作範圍，為讓受災農民可以釐清地界恢復耕作，在農業局完成農田清淤後，立即要求白河地政事務所投入測量鑑界，連同釘界所需的界標，也由地所免費提供，地政局將全力協助受災農民恢復正常生活。

白河地政主任張書哲說明，受災區鑑界預計辦理274筆，自去年12月即展開測量，在本所測量課彈性調撥3組人力支援下，現已完成近150筆，進度大幅超前，預計在今(115)年農曆春節(2月13日)前將全部完成，讓農民可以接續在農曆年前復耕，安心過好年。

