白河年貨大街串聯市場與廟宇熱鬧起跑 邀各界來買年貨 振興商圈迎新春

▲白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉及市議員李宗翰、王宣貿，各社區發展協會理事長、里長為年貨大街活動揭幕，邀請各界來白河買年貨。（記者李嘉祥攝）

年關將近，為迎接農曆新年及振興地方商圈經濟與吸引遊客到訪，臺南市白河區公所今年攜手白河街區繁榮發展促進會，自4日起至7日舉辦「2026丙午迎春．白河年貨大街」活動，4日並於區公所廣場舉辦活動開幕儀式，白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉，以及市議員李宗翰、王宣貿及各立委、議員服務團隊、市府、在地學校、各社區發展協會理事長、里長均出席，邀請民眾來白河走春祈福、採買年貨，感受濃郁年節氛圍。

白河年貨大街活動從店仔口福安宮一路延伸至白河中正路市場，主場設於白河中正路市場、白河區公所廣場及周邊街道；開幕當天公所廣場前廣場有多場精彩演出輪番上陣，眾人並進行踩街活動，除在地團體外，先前報名竹龍手作兒童帶著作品也一起參與，展現年節歡樂氛圍，也宣告年貨大街熱鬧啟動。

白河區公所區長董麗華表示，去年丹娜絲颱風重創地方，農業生產與商圈營運皆受到嚴峻考驗，為協助地方復甦，區公所今年特別擴大辦理年貨大街活動，結合傳統市場、在地商圈、廟宇文化與社區，並串連年貨展售、特色市集、農特產品推廣、親子手作與藝文展演等多元內容，營造溫馨熱鬧年節氛圍，期盼重新帶動人潮與消費動能，促進消費動能，協助在地店家經濟振興，也感謝市府多個局處與區公所、白河街區繁榮發展促進會、學校、社區及店家合作，公私協力展現白河區歷經風災後持續復甦、向心力與地方特色及文化底蘊。

李宗翰議員感謝各單位與參與夥伴通力合作，讓年貨大街活動在短時間內籌備完善，也期盼未來商圈與公所能持續保持良好的合作關係，透過公私協力，共同推動地方發展，為商圈注入更多活力，打造更具特色與競爭力的在地環境。

白河商圈理事長葉偉杉指出，年貨大街活動規劃市場年貨區、美食市集、農產市集及親子DIY手作活動，共有百餘間店家參與，以掛竹風鈴為標記，集結南北貨、白河在地美食與特色農特產品，讓民眾一次購足過年所需；活動期間亦規劃多場精彩表演、踩街、龍馬精神竹藝親子DIY、猜燈謎、學生藝文展演、公益愛心義賣及摸彩活動，內容多元，歡迎全國民眾春節前夕來白河辦年貨、買年菜，用實際行動支持在地產業，為地方經濟注入活力。