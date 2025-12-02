白河感恩餐會 感謝各界賑助災後復原

白河區長董麗華頒發感謝狀給投入救災與協助受災戶重建的善心團體。（公所提供）

記者翁聖權∕白河報導

白河區公所二日舉辦丹娜絲風災暨「０七二八」豪雨各界賑助感恩餐會，廣邀風災及豪雨期間各界善心人士、協力單位及協助修繕廠商齊聚一堂餐敘，約有兩百五十名嘉賓蒞臨現場，使餐會洋溢溫馨氛圍。

白河區長董麗華代表公所於餐會中向所有在災後重建期間給予支持的各界力量致上謝意，並親自頒發感謝狀給出席的民意代表、寺廟、公益團體、企業與個人。當天出席受表揚單位包括立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃及市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、沈家鳳服務團隊、台北市白河同鄉會、大仙寺、崁頂福安宮、碧雲寺、白河店仔口福安宮、長益長照事業、十七戶南天宮、台灣千歲大方慈善會、高雄市慈智精舍協進會、國際獅子會300E-1區、親慈慈善會、安德烈慈善協會、威雄營造、上益營造、根基營造公司、經濟部水利署、中華郵政、店仔口文教協會、新營區南紙社區發展協會、金典幼兒園、受恩白河日照、中華工程博誠工務所、寰泰鑫工程顧問公司、穗豐糧食商行、品軒園、曾志堅脆友團與張耀文、楊勝智、徐晼足、黃崇益等山心人士。

董麗華表示，今年七月白河區相繼遭受丹娜絲颱風及豪雨衝擊，災後重建工作艱鉅，所幸有眾多公益團體、志工夥伴、協力廠商及中央與地方支援單位投入救災與重建，協助受災戶早日恢復正常生活。