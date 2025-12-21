白河拾荒老婦遺愛 子女捐救護車

白河消防分隊前一場救護車捐贈交車儀式，背後故事有洋蔥。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶∕白河報導

白河區七十六歲婦人林蕭秀碧一生勤儉，種菜、撿拾回收物資默默存錢，一直有捐救護車救人宏願，她今年五月過世，子女以母親名義捐贈一輛全新救護車給台南市消防局，完成媽媽的遺願，這輛造價四百二十萬元的救護車二十一日正式交車，展開救護任務，造福鄉里。

林蕭秀碧勤儉持家，生前常種菜、炊粿、撿拾回收物資，一點一滴的存錢，希望籌措款項有朝一日能實現捐贈救護車救人的心願；不料，今年五月初外出身體不適驟逝，子女們強忍悲痛為她完成後事，並決定要補足資金，接續完成她未竟心願。

歷經半年的籌備，承載林蕭秀碧畢生宏願及子女們滿滿孝心的救護車，二十一日在白河消防分隊前舉辦簡單隆重的交車儀式，將展開救護任務，包括消防局第一大隊長邱國禎、市議員王宣貿、白河區長董麗華、白河外角里長盛偉崇等人都到場見證；期盼該救護車發揮功效，拯救急待救援的每個生命。

消防局說，該新型救護車配置骨內血管穿刺系統、末端二氧化碳監測儀等全新救護裝備，將能有效提升消防人員執行緊急救護效率和救護能量，將把林蕭秀碧的大愛，化為實際的救人力量。