白河東山採果熱 取締24件改裝車

白河警分局偕同交通大隊、環保局與新營監理站人員於市道一七四線橫路休息站旁執行聯合稽查。（警方提供）

記者翁聖權∕白河報導

秋末冬初，白河東山地區市道一七四及一七五線公路沿線柳丁柑橘結實纍纍，吸引各地遊客前來觀光。考量山區道路坡度起伏且連續彎道多，為提升駕駛人自我管理車速，防範改裝噪音擾寧，白河警分局這個週休假日偕同交通大隊、環保局與新營監理站人員，於市道一七四線橫路休息站旁執行聯合稽查，共計攔檢汽、機車八十五輛，取締各式違規不法共廿四件。

警方指出，本次聯合稽查行動其中，當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動共四件、機車頭燈變更ＬＥＤ未登檢三件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更十一件、無照駕駛四件，另蒐證改裝排氣管噪音機車通報環保局召回兩輛。

環保局及監理站提醒，道路交通安全規則已將機車排氣管改裝列入檢驗項目，改裝排氣管後未主動取得噪音合格認證，並向環保機關辦理登錄（即監理單位無登記資料）者，會依「道路交通管理處罰條例」處新台幣九百至一千八百元罰款；若噪音值超標，環保局會再依「噪音管制法」裁處一千八百至三千六百元罰鍰，同時通知限期改善。

警方呼籲駕駛人，別為了酷炫或享受聲浪，而隨意改裝或拆除愛車燈光、雨刷、排氣管等設備；任意變更車輛重要設備而未經審驗合格，致影響他人行車安全辨識、噪音妨害安寧，經舉發移送或蒐證者，不僅會面臨行政罰鍰，後續還必須復原。