白河柑巴嗲登山趣農產文化活動關子嶺登場 邀民眾來爬山泡湯吃椪柑
▲南市長黃偉哲牽手劉育菁、農業部專委陳右欣、民政局長姜淋煌、觀旅局副局長鄭道立，農業局主秘吳名彬、白河區長董麗華等聯合為活動揭幕。（記者李嘉祥攝）
秋風起柑橘熟，臺南市白河區公所「2025白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心農業產業文化活動」8日於關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場熱鬧登場，市長黃偉哲牽手劉育菁、農業部專委陳右欣、民政局長姜淋煌、觀光旅遊局副局長鄭道立，農業局主任秘書吳名彬、白河區長董麗華、臺南市溫泉協會理事長林憲堂，立委與議員代表及里長、社區理事長聯合推廣白河秋季旅遊與特色農特產品，邀全國民眾來體驗白河的農產魅力與自然美景。
白河虎山社區以國標舞為活動揭幕，現場規劃趣味競賽及椪柑三明治手作等食農教育體驗，還有樂團表演，吸引需多大小朋友全家參與，玩得開心、吃得滿足；重頭戲「關子嶺酒柑心」活動傍晚登場，邀臺南知名酒吧調酒師以白河椪柑創作特調，展現農產創新魅力。
農業部專委陳右欣表示，白河椪柑種植面積約150公頃，主要產期集中於每年10月至12月；農業局長李芳林說，南寮地區位於海拔約300公尺的背陽坡地，氣候涼爽、日夜溫差大，適合椪柑生長，所產果實甜度高、酸甜平衡、果肉細緻多汁，深受消費者喜愛，歡迎大家到白河吃椪柑，體驗臺南山水之美與農業豐饒成果。
白河區長董麗華指出，今年椪柑節以「登山趣×關子嶺酒柑心」為主題規劃一系列兼具運動、體驗與食農教育的活動；上午安排紅葉公園、雞籠山及大凍山三條登山路線，讓民眾在秋高氣爽的季節中健行踏青、親近自然；中午可至椪柑節農產品市集，品嚐在地美食、欣賞精彩表演，並選購當日現採的新鮮椪柑。外，也歡迎大家夜宿關嶺泡湯放鬆，隔天到大新營地區體驗農產品文化及人文風情，暢遊享受豐富又有趣的二日遊行程，感受白河獨有的人文風情與熱情款待。
