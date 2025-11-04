白河椪柑節系列活動 週六登場

南市副秘書長殷世熙、白河區長董麗華宣布椪柑節系列活動將於關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場熱鬧登場，邀全國民眾踴躍參與。（記者李嘉祥攝）

又到椪柑成熟季節，臺南市白河區公所「二零二五白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心」椪柑節系列活動將於十一月八、十五日登場，四日並於民治市政中心舉行宣傳會；副秘書長殷世熙、白河區長董麗華、農業局及觀旅局、議員王宣貿宣布八日將於關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場熱鬧開幕，邀全國民眾來感受白河秋季自然風光與農產魅力。

殷世熙副秘書長表示，今年椪柑節以「登山趣×關子嶺酒柑心」為主題，白河區公所精選紅葉公園、雞籠山與大凍山三條登山路線，邀民眾走進山林放鬆身心、品味椪柑酸甜好滋味；他也推薦規劃二日遊行程，白天先到關子嶺爬山吃吃甕窯雞、品山產、到南寮買椪柑，晚間泡湯放鬆身心並參加音樂會享受微醺滋味，隔日可登山健行或順遊後壁老街體驗農村人文風情，下午再到新營區參加大新營嘉年華買伴手禮。

董麗華區長說，白河關子嶺自然生態豐富，有溫泉與多元旅宿，還有道地甕窯雞美食與新鮮椪柑農產，白河交流道下僅需十分鐘即可抵達；為推廣白河關子嶺溫泉觀光，今年特別結合在地農產與創意調酒文化，八日白天有柑巴嗲小學堂、柑心音樂饗宴、椪柑農村市集、食農手作體驗，晚間有酒柑心活動，推出以南寮柑橘為主的特調，讓遊客品味充滿柑橘香的微醺風情。

董麗華區長指出，椪柑三明治食農體驗即日起開放報名，名額有限，也歡迎全國民眾假日相揪來白河關子嶺，登山、吃椪柑、泡湯、體驗農產創意手作樂趣及感受在地熱情與秋日風光。