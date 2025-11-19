白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

台南市白河區一處魏姓養豬場被查獲違規使用廚餘餵養豬隻，台南市政府農業局與動物防疫保護處17日聯合稽查後，依《動物傳染病防治條例》與《飼料管理法》裁罰總計新台幣120萬元。市府強調，業者明知法令仍執意違法，等同公然挑戰公權力，絕不寬貸。

農業局指出，該場共有168頭豬隻、10桶廚餘，飼料槽內仍可見明顯廚餘殘渣，證據明確。稽查人員當日立即採樣豬隻血液並送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，目前未有疫情擴散跡象。為防堵風險，動保處同步啟動最高等級防疫措施，對豬場內外、載運車與空桶全面清潔消毒，務求不留死角。

豬場內所有豬隻已列入移動管制，違規廚餘則在環保局押運下，由業者自行載運至焚化爐銷毀。農業局表示，該業者早列為重點追蹤輔導對象，畜產科與動保處在11月10日、13日已兩度前往稽查，並多次提醒禁用廚餘的法律規範，但業者仍執意違法，屬惡性重大。

農業局痛批，此行為不僅違法，更危及台南與全國養豬產業安全，近期台中發生的非洲豬瘟案例已讓產業界高度緊張，任何鬆懈都可能造成無法挽回的損失。農業局指出，「明知故犯、視法令於無物者，市府絕不寬貸、必將嚴懲到底。」

動保處重申，現行法令已明定禁止使用廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣餵飼豬隻，違者最高可處100萬至300萬元罰鍰。動保處呼籲所有養豬戶務必遵守規定，勿心存僥倖，以行動守住非洲豬瘟防疫防線，維護豬農生計與產業永續。

