白河榮家攜手社會資源舉辦暖心音樂活動

（記者林富貴／台南報導）台南白河榮家今（22）日下午在長青樓視聽中心舉辦暖心的音樂活動，由大中華記者友好交流協會與rhalife赤崁糖總監吳易隆共同贊助與參與。活動中表演多首經典老歌，如〈夜上海〉、〈郊道〉、〈漂浪之女〉、〈年輪〉等，旋律熟悉動人，長輩們紛紛跟著輕聲哼唱，現場氣氛輕鬆愉快。

大中華記者友好交流協會長期投入公益服務，除促進媒體界交流外，也積極走入榮家與社福領域，以行動關懷高齡長輩。本次協會成員透過音樂陪伴住民，以歌聲傳遞溫度，展現媒體從業者貼近社會、關懷弱勢的另一面；赤崁糖致力於推廣地方文化、傳統技藝及社區連結，同時積極參與公益活動，此次與協會共同成為榮家的堅強後援，使音樂交流活動更具文化底蘊，也讓長者在欣賞表演時深刻感受社會各界的關懷。

白河榮家副主任洪富珍表示，社區及媒體的支持是長者安養與快樂生活的重要力量，感謝大中華記者友好交流協會與赤崁糖吳總監攜手帶來溫馨節目。榮家未來將持續與外界合作，串連更多資源與力量，強化社會愛心網絡，為長者創造多元、豐富且充滿人情味的生活體驗，以守護長者身心健康為目標，營造幸福頤養環境。

