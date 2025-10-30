白河萬里長城園區蝴蝶翩翩起舞 成為生態教育最佳去處

白河的台灣萬里長城園區蜜源植物吸引蝶群停棲。（園區提供）

記者翁聖權／白河報導

入秋時節，台南白河的台灣萬里長城生態文化園區呈現一幅動人的自然畫卷。成群紫斑蝶與青斑蝶在園區花叢間翩翩飛舞，繽紛的蝶影隨風起舞，吸引大批遊客前來賞蝶與拍照打卡。

台灣萬里長城城主林務局長指出，該園區兩側廣植蜜源植物，每年秋冬交替時期，蝶群南遷停棲於此，形成白河地區獨有的生態奇觀。遊客如果想到園區賞蝶，每天上午九點至十一點為蝶況最活躍的時段，也是觀賞與拍攝的最佳時機。

除了賞蝶，園區更結合自然生態、歷史人文景觀解說與親子體驗，設有仿古長城步道、帝后服飾體驗區、文創咖啡館及蝴蝶生態解說教室。遊客可登高遠眺嘉南平原，感受文化與自然的完美融合。

林務局長表示，希望讓「台灣萬里長城」不只是觀光景點，更是寓教於樂的生態學習園區。讓孩子能親眼見證蝴蝶的生命循環，大人也能在山水之間感受靜謐與美好。目前園區推出秋季限定活動，凡週末入園即可免費參加生態導覽，並獲贈限量「蝶舞風景明信片」一張。

「台灣萬里長城」主題樂園於二０一七年開發，既有設施包括全長三公里的長城造景、兵馬俑及仿四十年代的台灣街道；未來除新增水土保持設施，也預計新增遊客服務中心、表演廳及會議中心，以及供旅客住宿的文化會館。