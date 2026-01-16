白河警分局前進武嶺營區交安宣導 與國軍官兵共築防禦駕駛防線

白河警分局前進東山武嶺營區進行交安宣導，與國軍官兵共築防禦駕駛防線。（記者李嘉祥攝）

▲白河警分局前進東山武嶺營區進行交安宣導，與國軍官兵共築防禦駕駛防線。（記者李嘉祥攝）

農曆年節將近，為守護國軍官兵行車安全，臺南市政府警察局白河警分局特深入東山區「武嶺營區」，針對駐防官兵實施交通安全宣導，一改過去枯燥法令宣導，而是將「防禦駕駛」融入一般日常，呼籲官兵除在戰場上發揮戰力之餘，在馬路上也要守護好自己的生命安全。

白河警分局表示，此次入營宣導重點以「路口安全」為核心，強調官兵在駕駛汽機車時應具備「防禦駕駛」概念，不僅要遵守交通規則，更要「預判他人的違規」；過程中以實際事故影片與互動問答方式加深官兵印象，讓「慢一點、讓一下，安全就到家」不再只是標語，而是成為每位用路人都能實踐的行動。

白河分局長陳志埕強調，交通安全沒有身分之分，人人都是用路人，期盼透過主動深入營區宣導，讓交通安全觀念在國軍體系中扎根，發揮「一人守法、全體受益」正向影響力，攜手打造更安全、更友善的用路環境。