白河警分局前進白河商工強化嚴禁無照駕車宣導 守護交通安全寒假不打烊

白河警分局前進白河商工強化嚴禁無照駕車觀念宣導，守護學生寒假交通安全。（記者李嘉祥攝）

各級學校陸續開始放寒假，為維護學子寒假期間交通安全，並強化校園法治觀念，臺南市政府警察局白河警分局於特於寒假前至白河高級商工職業學校對師生實施交通安全宣導，尤其鎖定「嚴禁無照駕駛」議題，期盼學子能度過一個平安、快樂的假期。

白河警分局表示，青少年常因一時好奇或同儕影響，在尚未取得駕駛執照前便擅自騎乘機車，卻因為對交通法規不熟悉或缺乏駕駛技術與應變能力，亦釀成事故，不僅將面臨高額罰鍰，更可能造成身體傷害，呼籲學子切勿心存僥倖。

近年微型電動二輪車及自行車數量增加，成為學生族喜愛交通工具之一，白河警分局宣導人員也提醒師生，近日氣候變化劇烈，早晚溫差較大，易造成身體不適，如有發燒、頭暈、乏力等症狀，為確保通學安全，千萬不要勉強騎車，並應盡速就醫，同時也呼籲家長應多關心家中青少年的休閒活動與交友狀況，切勿縱容孩子無照上路，警方在寒假期間會持續加強轄內重要路段交通執法，全面防堵違規行為，守護用路人生命安全。