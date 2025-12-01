白河警分局化身安全守護大使 維持關子嶺職安健走交安及強化反詐騙意識

白河警分局化身安全守護大使，於勞工局關子嶺職安健走中維持交通安全外並強化民眾反詐騙意識。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動熱鬧登場，白河警分局團隊除週邊道路執行交通疏導與停車管制，守護健走民眾安全外，也積極向參與的大小朋友推廣「交通安全」及「反詐騙」觀念，期望透過近距離互動，提升用路人交通安全意識並強化防詐意識，共同打造更安全的生活環境。

白河警分局表示，此次宣導以「提升年長者交通安全」為主軸，透過案例解說，提醒長者在外出時應注意「慢、看、停」原則、遵守交通號誌及穿著亮色衣物等自我保護措施，並強調防禦駕駛的重要性，呼籲用路人保持警覺、預留反應時間，以降低事故風險；另在反詐騙宣導方面，白河警分局團隊也以近期常見的詐騙手法為主題，包括網路購物詐騙、假投資詐騙及假交友詐騙等，並示範如何辨識假訊息、陌生連結與可疑電話。

白河警分局長陳志埕期望透過健走活動讓資訊更貼近並廣拓各地民眾，提升各族群的交通安全意識與識詐能力，也提醒民眾務必秉持「冷靜、查證、不匯款」三大原則，若遇可疑情事可立即撥打165反詐騙專線查詢。