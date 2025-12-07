白河警分局員警化身安全特派員，深入校園宣導防詐與交通安全觀念。（記者李嘉祥攝）

為打造全民「識詐」及「交安」意識，臺南市政府警察局白河警分局特規劃二場寓教於樂校園宣導活動，員警化身「安全特派員」深入安溪國小與大竹國小，將生硬的法律知識轉化為活潑有趣內容，透過趣味互動，讓交通安全與防詐觀念在學童心中生根。

白河警分局宣導人員首站來到安溪國小，以生活化實例向學童講解交通安全的重要性，包含「路口停、看、聽」、「穿戴亮色衣物」、「安全穿越馬路」等觀念，透過警察面對面分享，教導孩子辨識常見詐騙手法，如遊戲點數詐騙、假冒親友求助等，提高自我保護能力。

白河警分局也結合大竹國小學校運動日熱鬧氛圍，於路跑活動現場推動交通及婦幼安全宣導，除叮嚀運動安全注意事項，也提醒師長與學生遵守交通規則，並針對婦幼安全議題進行強化，包括防止跟蹤騷擾、如何在公共場所保護自身安全等，期透過貼近生活、易於理解的方式，使參與活動的學童都能獲得實用的安全知識。

白河警分局長陳志埕強調，校園是社會安全網的第一道防線，分局會持續透過直接走進校園與社區方式，更有效的將「交通安全」與「防詐、婦幼安全」的觀念傳遞給學童及家長。