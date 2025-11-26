白河警分局宣導列車開進仙草實驗小學 從小建立學童交安及防詐觀念

白河警分局宣導列車開進仙草實驗小學，透過宣導與有獎徵答方式，從小建立學童交安及防詐觀念。（記者李嘉祥攝）

▲白河警分局宣導列車開進仙草實驗小學，透過宣導與有獎徵答方式，從小建立學童交安及防詐觀念。（記者李嘉祥攝）

為加強學童交通安全觀念及提升防詐意識，臺南市政府警察局白河分局特至轄內仙草實驗小學進行校園宣導，結合當前治安重點，涵蓋「交通安全」及「反詐騙」二大主軸，期盼透過多元宣導方式讓交安及防詐觀念從小紮根，並建構更安全的校園環境。

白河警方局團隊於宣導過程中結合實際案例，向師生講解正確「路權」觀念，教導學童穿越馬路時應隨時注意左右來車，同時也強調「走在斑馬線」、「不當低頭族」及「停看聽」重要性；另也針對騎乘自行車上學的學童，宣導不併排騎車、不闖紅燈及遵守交通標誌標線等規定，降低意外發生風險。

廣告 廣告

在反詐騙宣導部分，白河警分局透過有獎徵答方式帶領學童認識常見詐騙的手法，提醒學童若接到可疑電話或訊息，務必向師長或父母查證，牢記「一聽、二掛、三查證」的防詐口訣，不讓詐騙分子有機可乘。

白河警分局長陳志埕期望透過持續深入校園的宣導活動，讓安全觀念從小扎根，也呼籲家長與教師共同關心學童的生活環境，建立更安全的成長空間。