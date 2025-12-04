白河警分局小小波麗士出動 深入幼兒園宣導交通安全及婦幼保護觀念

白河警分局於東山國小附設幼兒園舉辦小小波麗士體驗營宣導活動，結合交通及婦幼安全知識、警用裝備介紹及小小警用機車體驗。（記者李嘉祥攝）

▲白河警分局於東山國小附設幼兒園舉辦小小波麗士體驗營宣導活動，結合交通及婦幼安全知識、警用裝備介紹及小小警用機車體驗。（記者李嘉祥攝）

為加強交通安全與婦幼保護觀念及拉近警民距離，臺南市政府警察局白河警分局深入校園，於轄內的東山國小附設幼兒園舉辦「小小波麗士體驗營」宣導活動，結合實用的交通及婦幼安全知識、警用裝備介紹，以及最受小朋友期待的「小小警用機車」體驗，氣氛熱鬧，成功加深師生印象。

白河警分局依學校屬性設計適合的校園宣導內容，交通安全部分著重於「過馬路要走斑馬線」、「遵守交通號誌」、「搭乘汽機車要使用安全座椅、戴安全帽」等基本常識，並教導幼童成為小小糾察隊，提醒爸爸媽媽注意行車安全；婦幼安全部分則強調「身體界線」與「拒絕陌生人誘惑」的觀念，透過簡單易懂的「口訣」教導小朋友，遇到可疑或危險情況時，要勇敢說「不！」、快跑離開、大聲呼救，並尋求師長或警察的協助。

活動的一大亮點是「警用裝備體驗」，白河警分局人員將平日執勤的裝備帶至現場，包括警棍、手銬、防彈背心等，讓小朋友近距離觀察並體驗，滿足對警察工作的好奇心；另也設置「小小警用機車體驗區」，特別準備兒童版的警用機車，在警察哥哥姐姐引導下，讓小朋友們體驗騎乘小小機車的樂趣。

白河警分局長陳志埕表示，幼兒園是培養正確觀念的黃金時期，期透過活潑的互動式宣導，將交通和婦幼安全觀念深植於幼童心中，達到寓教於樂目的，也展現警察親民、守護地方形象，讓警民關係更加融洽。