白河警分局強化金融機構及超商定點巡邏與機動巡察 提醒領錢防詐防搶
▲白河警分局強化金融機構及超商定點巡邏與機動巡察，並向民眾宣導全民普發現金領錢防詐防搶資訊。（記者李嘉祥攝）
全民矚目的「普發現金1萬元」於17日起登場，民眾可至全國金融機構與超商ATM領現，11月24日起郵局同步開放領取，領取期限至115年5月20日止。為防範歹徒趁機詐騙或民眾領錢遭竊、搶，臺南市政府警局白河分局超前部署及規劃，加強轄內金融機構與超商ATM周邊巡守，確保民眾領錢安全無虞。
白河警分局針對轄內金融機構及超商有黏貼「全民+1政府相挺」普發現金識別貼紙的ATM 29處及郵局8家規劃定點巡邏與機動巡察，另也結合各所防詐宣導人員深入社區及住家宣導，提醒民眾政府不會主動通知領錢，更不會要求操作ATM或提供個人帳號密碼，請民眾務提高警覺、謹慎查證，切勿相信來路不明的電話、簡訊或網頁連結，避免遭受詐騙。
白河警方局也提醒民眾，為加速發放流程，政府針對例行性領取政府津貼或年金的族群採「直接入帳」方式，自11月12日起陸續匯入原領取帳戶。受惠對象包括領有勞工保險、國民年金、職災保險等年金給付者，以及老年農民福利津貼、農民退休儲金、身心障礙生活補助費及中低收入老人生活津貼者等11類民眾，只要透過補登存摺或網路銀行即可確認入帳情形，切勿輕信任何聲稱可協助領錢的來電或簡訊。
分局長陳志埕表示，詐騙集團經常緊抓社會熱門話題製造陷阱，利用「假冒普發現金通知」及「ATM操作領補助」等詐騙手法，迷惑誘騙民眾，警方除強化與金融機構、郵局及超商業者的橫向聯繫外，也同步加強巡守密度與宣導頻率，全面守護民眾財產安全，也呼籲如發現可疑人車或有人在ATM旁徘徊、協助他人操作，請立即通報110，警方將迅速到場查證處理，讓每位民眾都能「領得開心、領得平安」。
