白河警分局籲落實行人優先零酒駕 空中開講

▲白河警分局至電台空中宣導，呼籲民眾落實「行人優先」與「酒駕零容忍」。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府警察局白河分局為提升民眾交通安全觀念，有效降低交通事故發生，昨（廿六）日特至台南線上廣播電台進行交通安全廣播宣導，著重「行人優先」及「酒後零容忍」等二大重點，期盼透過空中傳播力量，讓更多用路人尤其常收聽電台的長輩族群共同維護自身交通安全。

白河警分局提醒駕駛人，行經路口務必「慢、看、停」，主動禮讓行人，也呼籲行人過馬路時應走行人穿越道，注意左右來車，避免低頭滑手機，確保自身安全；另並叮嚀高齡長者，行走時應佩戴淺亮色或反光配件以提升能見度，同時注意身體狀況，如有不適應盡速搭車就醫，千萬不要再勉強駕車前往醫院。

在酒駕防制方面，白河警分局強調「酒後不開車」是最基本的交通安全共識，警方會持續加強取締酒後駕車，呼籲民眾飲酒後應選擇代駕、計程車或由親友接送，避免無法挽回的憾事。白河警分局長陳志埕表示，未來會持續透過校、社區活動等各種管道推廣交通安全觀念，期望藉由多元宣導方式，讓交通安全深入每位民眾的生活中，打造更安全、友善用路環境。