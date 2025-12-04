白河警分局至東山國小附幼舉辦「小小波麗士體驗營」

兒童版警用機車體驗，是小朋友的最愛。（警方提供）

記者翁聖權／白河報導

為加強交通安全與婦幼保護觀念，拉近警民距離，白河警分局前往東山國小附設幼兒園，舉辦「小小波麗士體驗營」，活動內容寓教於樂，結合了實用的交通及婦幼安全知識、警用裝備介紹，以及最受小朋友期待的「小小警用機車」。

白河警分局指出，交通安全宣導著重在「過馬路要走斑馬線」、「遵守交通號誌」、「搭乘汽機車要使用安全座椅、戴安全帽」等基本常識，並教導幼童成為小小糾察隊，提醒爸爸媽媽注意行車安全。

婦幼安全宣導強調「身體界線」與「拒絕陌生人誘惑」的觀念。透過簡單易懂的「口訣」教導小朋友，遇到可疑或危險情況時，要勇敢說「不！」、快跑離開、大聲呼救，並尋求師長或警察的協助。

活動的亮點是「警用裝備體驗」。員警將平日執勤的裝備帶至現場，包括警棍、手銬、防彈背心等，讓小朋友近距離觀察並體驗，滿足他們對警察工作的好奇心。最讓小朋友興奮的，莫過於「小小警用機車體驗區」，分局特別準備了兒童版的警用機車，在警察哥哥姐姐的引導下，讓小朋友體驗騎乘小小機車的樂趣。