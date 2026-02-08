白河警分局配合春節啟動加強重要節日安全維護 強化治安交通讓民眾安心過節

白河警分局配合春節啟動加強重要節日安全維護 強化治安交通等各面向工作，讓民眾安心過節。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將屆，為讓民眾安心快樂迎接新年，臺南市政府警察局白河分局自2月9日晚間10時起至23日夜間12時止全面啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，時間共計15天，以「治平穩安、交通順暢、民眾安心」為工作重點，全力守護春節期間社會秩序與民眾安全。

白河警分局表示，農曆新年為國人重要節慶，民眾返鄉團圓、走春出遊、採買年貨情形踴躍，金融機構提（換）領現鈔、年貨大街、觀光景點及大型賣場等場所人潮明顯增加，現金流通量提高；警方整合警察、義警、民防、守望相助隊、志工及相關行政機關等力量，共同投入維安工作。

白河警分局進一步說明，在治安維護方面，警方將加強金融機構及周邊巡邏守望，與業者及保全人員建立聯防機制，並依民眾需求提供護鈔服務，同時加強防竊、防詐宣導；另針對春節期間可能衍生的賭博行為，將全面清查依法嚴正查緝，確保社會治安穩定。

交通疏導方面將採取機動、彈性及即時疏導方式，針對年貨採購人車潮、易壅塞路段、觀光景點、車站及大型活動場所加強交通疏導，並針對高事故路段及時段強化執法，嚴格取締酒後駕車、超速及未禮讓行人等違規行為，並透過社群平台即時發布路況資訊，降低交通事故發生。

在為民服務方面，白河警分局將依轄區特性設置機動派出所，結合民力協勤，加強巡邏與重點守望，並於人潮聚集及大眾運輸場站強化聯防機制，遇有突發狀況即時通報、迅速應變，提供民眾即時且貼心的警政服務。

白河警分局強調，警方會持續站在第一線把治安顧好、把交通顧順，陪伴鄉親在平安歡喜迎接新年，也呼籲民眾配合警方各項交通疏導與安全維護措施，妥善保管財物、避免酒後駕車，並遵守交通規則。