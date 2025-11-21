白河警宣導列車開進仙草實小 公誠國小附幼參觀新營分局

白河警分局透過有獎徵答方式，帶領學童認識常見詐騙的手法。（警方提供）

記者翁聖權／白河、新營報導

白河警分局為加強學童交通安全觀念、提升防詐意識，廿一日前往轄區內仙草實驗小學，結合當前治安重點，辦理校園宣導活動。宣導內容涵蓋「交通安全」及「反詐騙」二大主軸，期盼透過多元宣導方式，建構更安全的校園環境。

警方宣導過程結合實際案例，向師生講解正確的「路權」觀念。強調「走在斑馬線」、「不當低頭族」及「停看聽」的重要性，教導學童穿越馬路時應隨時注意左右來車。還透過有獎徵答方式帶領學童認識常見詐騙的手法，提醒學童若接到可疑電話或訊息，務必向師長或父母查證。

另公誠國小附設幼兒園的小朋友化身小小探險家，走進新營警分局參訪，親身體驗警察工作，學習安全知識與公共守法觀念，現場充滿歡笑與驚奇。

活動一開始，孩子用甜美童聲演唱一首歌頌警察的閩南語童謠，向警察叔叔阿姨表達敬意，現場氣氛溫馨又熱烈。在偵查隊員警帶領下，孩子參觀了按指紋與銬犯人的流程。在體驗手銬時，有孩子忍不住笑說：「我可不想被銬啦！」引起一陣歡笑。

在警用武器裝備展示區，孩子仔細觀察各種裝備與用途，並聽警察叔叔講解一六五、一一三、一一０等求助專線的功能與使用方式，學會遇到危險時的正確求助方法，增強自我保護與安全意識。