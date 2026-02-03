白河警會同監環單位夜間出擊 守護山道安寧

白河警分局會同監環單位夜間出擊，全力守護山道安寧，並上電台空中宣講酒後代駕觀念。（記者李嘉祥攝）

▲白河警分局會同監環單位夜間出擊，全力守護山道安寧，並上電台空中宣講酒後代駕觀念。（記者李嘉祥攝）

農曆年關將近，各企業、民間團體進入尾牙與聚餐旺季，為防制酒後駕車，臺南市政府警察局白河分局年節期間除加強取締酒後駕車，3日並透過二家電台廣播提醒聽眾現行法規對酒駕的重罰，呼籲「酒後不開車，找代駕、搭小黃，平安過好年」；另為維護居民寧靜的居住環境，白河警分局夜間也偕同新營監理站及南市環保局等單位，於白河區著名山區道路175線南寮段實施跨單位的聯合稽查行動，針對各類違規強力執法，共同守護山道安寧。

廣告 廣告

白河警分局此次聯合行動共攔檢汽、機車83輛，取締各式違規不法共30件；當場舉發汽機車頭燈電系改裝LED未登檢4件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更7件、無適格駕照5件，現場卸牌移置新營拖吊場保管；環保局檢測改裝排氣管汽車1輛噪音超標，除依噪音管制法予以告發，並要求限期改善；另蒐證改裝排氣管噪音汽車通報環保局召回7輛；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測6件。

白河分局長陳志埕表示，無照駕駛新法上路，除罰鍰提高以外，亦會當場移置保管車輛並扣繳牌照，呼籲民眾循正規管道考取駕照再上路，切勿心存僥倖，白河警會持續稽查取締，守護地方安寧。

警方也於電台廣播中節強調酒後駕車罰鍰、吊扣牌照及刑事責任，呼籲駕駛勿心存僥倖，亦提醒若前晚飲酒過量，隔日早晨體內仍可能殘留酒精，應避免駕車，並呼籲若有飲酒，應指定駕駛或搭乘大眾運輸工具，年節期間警方將加強取締酒後駕車，並透過多元管道持續宣導，強化民眾「酒後不開車、開車不喝酒」正確觀念，讓大家都能平安過好年。