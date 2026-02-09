白河警聯手環、監 在一七五線南寮路段強力取締違規改裝車

白河警聯手環保局、監理站，在一七五線南寮路段強力取締違規改裝車和噪音檢驗。（讀者提供）

記者陳佳伶／白河報導

農曆春節快到了，白河區崁頂福安宮香火鼎盛，有不少信眾前往祈福，白河警分局聯合新營監理站及市府環保局，在白河區一七五線南寮路段執行聯合稽查，針對各種違規改裝、惡性違規及噪音車輛進行取締，以守護行車安全，並維護山區居民居住安寧。

白河分局說，七日和八日白河警方聯手環保局、監理站強力取締違規改裝車，共計攔檢汽、機車八十輛，取締各式違規不法共卅四件。

其中，當場舉發改裝排氣管不辦理異動登記三件、汽機車頭燈電系變更LED未登檢十件、機車引擎變更未登檢一件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更九件、無照駕車兩件，當場扣牌並移置新營拖吊場保管；此外，環保局檢測改裝排氣管汽機車三輛噪音超標，除依噪音管制法予以告發外，並要求限期改善；另蒐證改裝排氣管噪音汽車通報環保局召回兩輛；車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測四件。

白河分局呼籲，民眾若發現有改裝噪音車輛擾寧情形，可主動記錄車號、時間、地點等資訊，並拍攝上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環境部噪音車檢舉網站通報，維護生活品質。