白河警與企業合作宣導反詐與婦幼平安

員警透過趣味問答發放小禮物，讓長輩與遊客加深對交通法規的記憶。（警方提供）

記者翁聖權／白河報導

白河警分局十八日前往後壁「卡多良食故事館」舉辦防詐、交通及婦幼安全宣導。透過與在地企業合作，讓遊客在體驗食育文化的同時，也能吸收實用的安全新知。

警方指出，「卡多良食故事館」是後壁區知名的食育基地，深耕地方多年，除了開放製程參觀外，還有豐富多元的ＤＩＹ課程，動手做、用心吃，讓參加民眾更能體會食物與健康的重要性。

白河分局在活動現場，針對近期常見的「假投資」、「假網購」及「ＡＩ詐騙」進行深度解析。警方特別提醒，現今詐騙手法日新月異，接獲可疑電話應謹記「一聽、二掛、三查證」的保命三步驟。

交通安全方面，警方特別強調「喝酒不開車，開車不喝酒」、「路口停看聽」以及「高齡者外出安全」。警方透過趣味問答發放小禮物，讓長輩與遊客加深對交通法規的記憶。

婦幼安全也是本次宣導重點，警方透過各種案例，向現場遊客宣導家庭暴力、性騷擾及兒少保護機制，提醒民眾遇到危險時善用「一一０」或「一一三」專線求助，共同打造「性別平等、婦幼平安」的友善社區。