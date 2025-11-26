白河警電台開講 呼籲民眾落實「行人優先」與「酒駕零容忍」

白河警分局交通組巡官李順凱（右）至台南線上廣播電台宣導交通安全。（民眾提供）

記者翁聖權／白河報導

為提升民眾交通安全觀念，有效降低交通事故發生，白河警分局交通組巡官李順凱廿六日前往台南線上廣播電台宣導交通安全。內容著重「行人優先」及「酒後零容忍」兩大重點，期盼透過空中傳播的力量，讓更多用路人尤其常收聽電台的長輩族群共同維護自身交通安全。

李順凱提醒駕駛人行經路口務必「慢、看、停」，主動禮讓行人。同時也呼籲行人過馬路時應走行人穿越道，注意左右來車，避免低頭滑手機，以確保自身安全，另也叮嚀高齡長者行走時佩戴淺亮色或反光配件，以提升能見度，同時注意身體狀況，如有不適，應盡速搭車就醫，千萬不要再勉強駕車前往醫院。

在酒駕防制方面，李順凱強調「酒後不開車」是最基本的交通安全共識，警方會持續加強取締酒後駕車，呼籲民眾飲酒後應選擇代駕、計程車或由親友接送，避免無法挽回的憾事。

白河警分局長陳志埕表示，未來將持續透過各種媒體、學校及社區活動推廣交通安全觀念，期望藉由多元宣導方式，讓交通安全深入每位民眾的生活中，共同打造更安全、友善的用路環境。