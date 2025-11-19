白河豬場違規使用廚餘養豬 南市府重罰120萬元





台南市府農業局畜產科與動物防疫保護處日前執行聯合稽查，在白河區魏姓養豬場查獲業者違法使用廚餘餵飼豬隻。農業局已依違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，裁罰新臺幣 120 萬元。農業局強調，日前台中引發的非洲豬瘟事件已對產業造成危機，對於業者挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。

農業局指出，該養豬場共有 168 頭豬隻、10 桶廚餘，飼料槽內更留有明顯廚餘殘渣，情節明確違法。動保處當日立即採樣、啟動裁處程序，也第一時間同採取最高等級防疫措施，啟動全面環境清消，對豬場內外、載運車輛與空桶進行無死角清潔消毒，全力阻斷任何可能風險。

此外，現場全場豬隻已被列入移動管制，並抽樣 5 頭豬隻血液送驗，初篩結果皆為非洲豬瘟陰性，確認目前未有疫情蔓延情形。廚餘部分，則由環保局押運違規業者自行載運的 10 桶廚餘至焚化爐去化。

農業局表示，該業者早已被列為重點追蹤輔導對象，畜產科及動保處近期兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範。如今仍執意違法，形同公然挑戰公權力、危害全市產業安全。對於這種明知故犯、視法令於無物的惡性行為，市府絕不寬貸、必將嚴懲到底。

動保處嚴正呼籲，相關法令已明確禁止使用廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料，違者最高可處 100 萬至 300 萬元罰鍰。呼籲所有養豬戶務必切實遵守規定，切勿心存僥倖、以身試法，共同捍衛非洲豬瘟防疫防線，確保產業永續

