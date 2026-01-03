白河關帝廳花海 一路紅到過年

白河馬稠後關帝廳附近農田的大波斯菊，正熱情綻放，不妨安排賞花之旅。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕白河報導

冬陽下賞花最療癒，白河馬稠後關帝廳附近農田的大波斯菊、百日草盛開，形成美麗的花海，草店社區總幹事吳長庚說，這片顏色繽紛的花海至少可以再開半個月，一月底將有向日葵花海接力登場，將一路開到農曆春節。

吳長庚表示，這片花海所在地，是近年來地方輔導種植蓮花的地方，在蓮花產季結束後，去年十一月起陸續播種種植大波斯菊、百日草等綠肥作物；占地約一點五公頃、零點五公頃的大波斯菊和百日草，目前正熱情綻放，粉紅、粉紫、紅、橙等繽紛色彩的花海，預估還能再開半個月，冬陽下賞花最療癒，季節限定的美景，民眾不要錯過。

他表示，除了大波斯菊和百日草，在當地還種植了零點五公頃的向日葵，預定在一月底開花，向日葵花色金黃，有如熱情的大太陽；向日葵的花語是「溫暖」、「希望」、「堅持」，因為向日葵總是朝著陽光生長，給人滿滿的正向能量，向日葵花海預估可一路開到農曆春節，喜歡向日葵的遊客，屆時別忘前來賞花，並可前往關帝廳拜拜，安排一場宗教祈福和賞花之旅。