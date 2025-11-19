白河養豬場違規使用廚餘 南市府開罰120萬元
記者翁聖權／新營報導
農業局畜產科與動物防疫保護處日前執行聯合稽查，在白河區魏姓養豬場查獲業者違法使用廚餘餵飼豬隻，現場飼養豬隻共計一百六十八頭，稽查人員查獲十桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，已明顯違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》等規定，市府決定開罰一百二十萬元，以維護全市養豬產業安全。
動保處指出，十七日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的十桶廚餘至焚化爐去化。動保處隨即對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底的清潔與消毒，全方位提升生物安全，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣五頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。
農業局表示，該畜主先前已被列為追蹤輔導對象，畜產科及動保處十一月十日及十三日兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範，惟飼主並未遵守。對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。
動保處呼籲，依據相關法規，全面禁止將廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料使用，違者最高可處一百萬元至三百萬元罰鍰。請所有養豬戶務必遵守規定，切勿心存僥倖、以身試法，共同堅守臺南市非洲豬瘟防疫防線，確保產業永續。
