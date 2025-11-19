白河養豬場遭爆違法廚餘養豬 台南市府重罰120萬元

台南市白河區一處養豬場涉嫌違法使用廚餘餵飼豬隻，市府農業局聯合稽查發現後，將裁罰120萬元。（農業局提供／洪榮志台南傳真）

台中市爆發非洲豬瘟案例，中央要求全面禁止使用廚餘餵養豬隻。台南市議員林燕祝19日爆料，指白河區一處未取得畜牧場登記證的養豬場，魏姓業者涉嫌違法使用廚餘餵飼豬隻。市府農業局回應說，經聯合稽查發現，現場飼養豬隻共有168頭，還查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，明顯違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》等規定，將裁罰120萬元，以維護全市養豬產業安全。

林燕祝今天上午在議會總質詢時，特別秀出她與助理私下蒐證的照片及影片，圖中可以清楚看到殘破的豬舍裡桶中滿滿的熟廚餘，環境髒亂不堪，豬舍周圍堆放許多非法棄置的營建混合物和瀝青。

廣告 廣告

林燕祝強調，全市有541家養豬場，但沒有牧場登記和飼養登記竟有70家。民眾曾多次檢舉白河這處養豬場卻遭漠視，直到她收到陳情協助才開始有積極作為，且這個的養豬場也未取得畜牧場登記或飼養登記證，主管機關沒辦法對其撤證，到底全市還有多少廚餘養豬橫行的黑數？她要求市府相關單位應落實稽查並從嚴裁罰，不要放任業者的犯行，淪為防疫的破口。

農業局長李芳林表示，該局畜產科與動物防疫保護處於本月17日執行聯合稽查，在白河區魏姓養豬場查獲業者違法使用廚餘餵飼豬隻。動保處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，也同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化後，動保處也隨即對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底的清潔與消毒，全方位提升生物安全，並開立全場豬隻移動管制書，還採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。

林芳林還說，該畜主先前已被列為追蹤輔導對象，畜產科及動保處分別於11月10日及13日兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範。對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。

動保處也再次呼籲，依據相關法規，全面禁止將廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料使用，違者最高可處100萬元至300萬元罰鍰，請所有養豬戶務必遵守規定，切勿心存僥倖、以身試法，共同堅守台南市非洲豬瘟防疫防線，確保產業永續。

更多中時新聞網報導

曾敬驊拚獎 槓金士傑黃秋生

八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭

陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」