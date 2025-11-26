白海豚再添死亡擱淺案例 環團：數量已經超過存亡底線

紀錄片導演簡毓群臉書貼文指出，彰化伸港海岸22日發現一頭白海豚擱淺死亡，身上並無明顯外傷，但由於經長時間曝曬，以及擱淺處泥石的磨扯，外觀已經失去原有模樣，推估年齡約10歲，後續已被移送至國立自然科學博物館進行病理解剖。

10月至隔年春天是鯨豚擱淺高峰期 為何擱淺逐年變多？發現如何救援？

同樣聞訊趕赴現場紀錄的生態團體「台灣蠻野心足生態協會」表示，此次擱淺案例經比對後，確認為Photo ID編號OCA023、名為「Scissors」的成年雄性白海豚個體。

2020年海洋保育署白海豚個體名錄（圖／截自海保署）

該協會並示警，由於台灣白海豚的族群規模小且繁殖率低，其「潛在生物移除量」（Potential Biological Removal, PBR）為每7年至7.6年之間，只能容許1隻人為死亡，但近年統計數據已遠超此一標準。

台灣蠻野心足生態協會解釋，PBR是用於衡量特定生物族群，能因人類活動導致多少死亡數而不滅亡的科學存亡底線。而台灣白海豚自2009年至今，至少已有10起擱淺死亡案例，且分別分布於彰化、台中、苗栗及台南等中南部縣市。​

根據學者王愈超統計，台灣西部白海豚族群數量已從2002年時約99隻，減少至迄今僅剩不到50隻，有可能是下個滅絕的鯨豚物種。海洋保育署指出，主要是因白海豚棲地與西部航運、填海造陸、興建海堤、工業工程、離岸風電等經濟、工業發展及沿近海漁業活動區域重疊，因此受到相當大的人為衝擊。

蠻野心足生態協會也點名台中港擴建計畫，擔憂將使白海豚喪失近千公頃的棲地，讓其生存面臨更嚴峻挑戰。呼籲相關單位應重新評估，在釐清對台灣白海豚的生態衝擊前，不應貿然推進計畫。

