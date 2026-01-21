白海豚棲地受台中港擴建威脅 環團批都市計畫無視保育法規

棲息於西部沿海的台灣白海豚族群數量持續減少，屬於極度瀕危（CR）物種。台中市政府16日舉行「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」說明會，計畫書將外港海域列為都市計畫範圍，與「白海豚重要棲息環境」範圍重疊，卻對白海豚隻字未提。環保團體集結於說明會場外呼籲台中市長盧秀燕公開承諾守護白海豚，讓環保政策優先於台中港都市計畫，並落實國土保育，反對犧牲生態的港區擴建。

台中港開發區與白海豚棲息地重疊 環團提三點聲明

監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟及荒野保護協會等環保團體在沙鹿區公所前針對白海豚保育提出訴求。環團指出，目前台中市府規劃的台中港擴建計畫包含興建第五天然氣接收站（五接）、擴建第二天然氣接收站（二接四期），擴建範圍完全與白海豚棲地重疊。

廣告 廣告

環團提出三點聲明，第一要求台中港都市計畫與白海豚棲地不應重疊；二則落實國土保育，反對犧牲生態的港區擴建；最後呼籲台中市長盧秀燕展現保育決心，公開承諾守護白海豚，莫當「白海豚殺手」。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，台中港是白海豚熱區，但市府在國土功能分區劃設時卻跳過此區，未將白海豚重要棲息環境列為海洋資源地區，正在通盤檢討的台中港特定區也未調整還給白海豚棲地。

許心欣強調，保育應優先於台中港擴建，不論是新建五接外廓防波堤或是填海造陸，市府都應將港埠離岸50公尺的外港海域劃出特定區，並變更為海洋保育區或緩衝區。環團也期許去年8月新開設的台中海洋館能成為白海豚繁衍與教育的搖籃，而非見證特有種滅絕的紀念碑。

台灣白海豚僅存不到50隻 離野外滅絕一步之遙

台灣白海豚於2017年正式被確認為台灣特有亞種，海保署已在2020年依《野生動物保育法》將苗栗至嘉義沿岸水域設立為白海豚重要棲息環境。然而近年保育進展卻跟不上族群崩解的速度，白海豚數量持續減少，稀有程度甚過台灣黑熊。

荒野保護協會中區主任秘書謝玟蒨表示，荒野保護協會自2023年起執行超過10次的海上觀測，在台中火力發電廠及第五接收站預定位址，目擊台灣白海豚5次以上。牠們在這裡社交、育兒、覓食等，是台灣白海豚重要的生存棲地，也是族群交流南來北返的通道。台中港的工程勢必切割破碎台灣白海豚棲地，造成南北族群無法交流，使目前僅存40多隻的白海豚加速走向滅絕。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，目前白海豚面臨最致命的威脅在於「棲地喪失」，除了台中港擴建之外，還有彰化離岸風電電纜工程等高達38項開發案同步進行。這些工程產生的低頻噪音與地形更迭，會嚴重干擾白海豚的聲納定位，導致其迷失方向、無法覓食甚至擱淺。

根據聯合新聞網報導，台中市都發局說明台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案。環團的建議已納入規畫參考，後續將由都市計畫委員會審議。都發局也表示，即使土地畫為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。