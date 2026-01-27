白海豚瀕危 環團促縮台中港區

白海豚重要棲地與台中港特定區海域高度重疊，環保團體27日偕同市議員吳佩芸（前右三）赴市府前廣場陳情，要求退縮台中港特定區範圍。（陳淑娥攝）

台灣白海豚族群僅剩下47隻，處於瀕危狀態，由於白海豚重要棲地與台中港特定區海域高度重疊，環保團體27日赴市府前陳情，要求縮小台中港特定區計畫範圍並畫設海洋資源地區。市府都發局表示已納入審議參考。

環保團體昨聚集市府前廣場，高舉「搶救白海豚不能等」、「退縮外港，拒絕重疊」等標語，抗議台中港特定區第4次通盤檢討草案漠視白海豚，市府都發局派員接下陳情書。

環保團體表示，台灣白海豚去年死了1隻，該族群僅剩下47隻，處於瀕危狀態，中市府與台中港務公司未依《野生動物保育法》將港埠專用區還給白海豚棲地；在國土計畫中也未依《海洋保育法》畫為「海洋資源地區第一類」，此「保育」方式讓台灣成為國際笑柄。

台中市議員吳佩芸表示，去年甫開幕的台中海洋館設置白海豚專區，教導國人白海豚是非常需要被保護的媽祖魚，她抨擊市府一手說保育白海豚，另一手卻任由「台中港擴建」，侵害白海豚棲地，是非常嚴重的矛盾與衝突，要求落實保育決心。

台灣媽祖魚保育聯盟執行祕書丁小雯表示，台中港是白海豚最常出沒的地點，但中市府、海保署放任交通部使用落後觀念規畫台中港北填方區。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，昨正式提出陳情書，請都委會將縮小台中港特定區計畫範圍意見列入議程，正式納入變更案。

都發局指出，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍畫為「城鄉發展地區第一類」，因白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，仍須依環保等法令管理，不因功能分區而改變保育要求。變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，環保團體建議縮小台中港特定區計畫範圍並畫設海洋資源地區等，已納入審議參考。