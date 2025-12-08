白湯匙陣容太猛啦！Netflix 《黑白大廚2》12/16開戰，《拜託了冰箱》孫鍾元、Sam Kim 領軍，第一季選手驚喜回歸？（不斷更新）
去年最有討論度的料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》，Netflix 官方正式宣佈第二季將於2025年12月16日重磅回歸。近日第一波預告終於釋出，不僅陣容讓人期待，也看出製作團隊有著更大的野心，讓這場競賽從韓國升級為「世界級」的頂尖對決！我們整理了目前所知道的所有訊息，我們為各位整理了多個亮點來看《黑白大廚2》為什麼值得關注與期待。
《黑白大廚2》亮點整理
● 亮點一｜白湯匙主廚陣容
● 亮點二｜地獄主廚擔任客座評審？
● 亮點三｜第二季有何不同？
● 亮點四｜參賽者回歸賽制
● 亮點五｜神秘的黑湯匙主廚們
● 播出時間
亮點一：白湯匙主廚強度直接翻倍
相較於第一季，第二季的「白湯匙」名單一釋出便引發譁然，這次的選角不僅僅是「有名」，更是各個料理領域的「宗師級」人物，揭示著本季難度將大大提升。緊接著第二波宣傳影片於2025/12/02釋出，讓白湯匙主廚名單又更加清晰，透過影片我們可以看到這次還新增了6位主廚陣容。
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜孫鍾元 Son Jong-won
首先是在元祖級料理節目《拜託了冰箱》表現亮眼的主廚孫鍾元（Son Jong-won），不僅是人氣主廚，更是掌管《首爾米其林指南》一星餐廳「L'Amant Secret」、「Eatanic Garden」的實力派。他外型乾淨利落、在鏡頭前做菜時的專注的模樣也相當迷人，兼具了大眾魅力與精緻餐飲（Fine Dining）的完整度。
IG @jw.sson
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜李駿 Lee Jun
同樣擁有米其林背書的，還有《首爾米其林指南》二星餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿（Lee Jun），以其對食材結構的精準拆解聞名。他的加入，除了為「黑湯匙」帶來壓力，另外也十分期待看到評審之一的安成宰主廚與他會有什麼交流對話。光看到孫鍾元到李駿，就讓觀眾馬上理解本季的白湯匙戰力水準有多高。
IG @soignejunlee
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜侯德竹 Hou Deok-juk
在預告中也出現侯德竹（Hou Deok-juk）的身影，這也是本季最大的驚喜之一。作為韓國中式料理界的泰斗，過去曾任職「新羅飯店」八仙中餐廳，現在則是米其林一星餐廳「Haobin」主廚，侯德竹代表的是累積數十年的火候與底蘊。武林傳說等級的大師親自下場，這對年輕廚師、素人主廚來說這壓力的確難以想像。
IG @theambassador_haobin
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜善財法師 Sun Jae
另一個引人注目的是寺廟料理名匠善財法師（Sun Jae），他的現身與充滿煙火氣的競技場形成強烈對比，善財法師代表的「寺剎飲食（Temple Food）」講究順應自然與極簡。在分秒必爭的賽制中，這種「慢」哲學能否擊敗節目中分秒必爭的節奏，也是第二季值得關注的亮點。
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 朴孝男 Park Hyo-nam
朴孝男主廚在韓國法餐界耕耘長達47年，長年坐鎮首爾千禧希爾頓飯店（Millennium Hilton Seoul）的「Seasons」餐廳，被視為早期韓國 fine dining 發展的重要推手。他的料理風格沉穩精準、講究基礎功，代表著一種「最正統、最經典的法式標準」。
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 林成根Lim Sung-geun
林成根曾是 tvN 料理節目《韓食大戰》第3季冠軍，擅長運用當季食材，把傳統韓食的底蘊與更現代的料理思維結合。此外，他還長期在 YouTube 分享食譜、廚藝，是許多料理新手的入門必看影片。
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 宋勳 Song Hoon
宋勳曾擔任《廚神當道韓國版 4》（MasterChef Korea 4）評審，以精準的味覺判斷、極具說服力的分析聞名。他的料理背景跨越法式與韓式，也因此能用更開放的視角看待食材與技法。
IG @chefhoonsong
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 鄭鎬泳 Jung Ho-young
熟悉韓綜《拜託了冰箱》的觀眾對鄭鎬泳主廚一定不陌生，在節目裡他總能用俐落的日式技法做出令人驚喜的料理。他同時也是首爾知名日式餐廳「Caden」的主理人，擅長把職人精神與更輕鬆的用餐氛圍結合，是韓國日式料理圈相當具有代表性的人物。
IG @jung_hoyoung_caden_
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜Sam Kim
另一位《拜託了冰箱》固定班底主廚 Sam Kim 也出現在影片中，因為經營餐廳「Trattoria Sam Kim」、「Osteria Sam Kim」，長年推廣「人人都能享受的義式滋味」，加上參與經典韓劇《Pasta》中的廚藝指導，成為韓國最具代表性的義式料理名廚之一。也因為透過戲劇、料理教學與多檔綜藝，累積了超高人氣，也讓更多韓國觀眾接觸到義式料理的魅力。
IG @chefsamkim
《黑白大廚2》白湯匙主廚｜Raymon Kim
Raymon Kim 過去曾經在首爾多個熱門餐廳服務，以及位在新沙洞的個人品牌餐廳「Midgard」，展現他經營管理、菜單開發上的實力。除了料理人身份，同時也是韓國綜藝與料理節目的常客，以直率、幽默、帶點「大哥氣場」的形象在觀眾間累積高人氣。
IG @raymonkim
亮點二：出現評審團的「第三視角」？戈登拉姆齊參與的傳聞是真是假？
第一季的成功，很大程度上得歸功於來自大眾味蕾代表的評審白種元，以及精緻餐飲（Fine Dining）代表安成宰兩人之間的觀點碰撞。早先時候外電指出，製作團隊透露正在商討的「第三位評審」，人選包括傳奇名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），若這位以「地獄廚房」聞名的國際名廚真的加入，將為節目帶來前所未有的「西方視角」。他將如何評價韓國的飲食文化？這將直接將節目拉升至國際美食評論的層次。
另一位被點名的則是上季人氣王主廚李愛德華（Edward Lee），作為第一季的亞軍，李愛德華若回歸擔任評審，將是最具說服力的安排。因為他完全理解參賽者的困難，足以說服台下的觀眾甚至參賽者，或許還能成為連接白種元與安成宰之間的完美橋樑。
亮點三：製作團隊放進料理思考的野心
《黑白大廚》製作人 金學慜（Kim Hak-min）曾強調：「節目的成功不是靠剪輯，而是靠真實。」第二季在製作規模上預計將進一步擴大，但核心焦點似乎從單純的「階級對抗」，轉向了更深層的「料理本質」。從目前外電釋出的訊息推測，第二季可能會引入更多元化的賽制，像是全球飲食趨勢中的「零浪費（Zero Waste）」或「在地食材的極限運用」，這不僅考驗廚師的技術，更考驗他們的對於環境的思考。這似乎也解釋了邀請禪食專家善財法師參賽的原因吧。
亮點四：第一季兩位白湯匙主廚再次回歸？規則全面升級
第二波宣傳影片尾聲中，出現了一道聲音說著「我又來挑戰了」，韓國網友們紛紛留言應該是《黑白大廚》上季中最具存在感的白湯匙之一崔康祿（Choi Kang-rok），他以《廚神當道韓國版 2》（MasterChef Korea 2）冠軍在料理圈、影視圈打響知名度，料理風格混合了韓式、日式技法，目前則擁有自己的 omakase 餐廳「NEO」，如果預測屬實，崔康祿或是其他主廚的回歸也將成為本季最大的變數之一。此外，不只是名單超強，這季還加入全新規則，影片最後主評審安成宰主廚更說：「我的標准將更嚴苛、更嚴謹。」一句話讓第二季的火藥味瞬間拉滿，也讓人更好奇接下來會發生什麼。
亮點五：一出場就自帶傳說的黑湯匙們有誰？
第三波預告也直接在80位黑湯匙主廚們，還直接點名幾位應該是表現亮眼的選手，依照過去節目的慣例，他們依舊以聽起來自帶傳說的外號登場，包括「BBQ研究所所長」、「料理怪物」、「三星殺手」、「傳說中的學餐總匯」、「料理革新者」、「休息站總管大廚」、「西村皇太子」等，一聽就超有氣勢也超有故事。
《黑白大廚2》播出時間
自從去年10月15日宣布續訂第二季後，時隔一年 Netflix 宣布《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季將於 2025年12月16日正式上線。平台尚未公布本季的集數安排，不過若延續上一季的模式，節目有可能一路橫跨假期，播到明年。官方前導片也陸續釋出，讓人更加期待今年的榮耀究竟會落在誰手上？
Netflix 《黑白大廚：料理階級大戰2》
預計12月16日上映。
www.netflix.com
延伸閱讀
《認罪之罪》好看在哪？小編真心話「5大必看原因」，影后級對決出懸疑劇新高度
《怪奇物語5》最終季劇情好像鬼打牆？6 個一定要懂的伏筆：Mr. Whatsit 身份揭曉、威爾黑化可能性解析
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
其他人也在看
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 79
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 151
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 42
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 20
王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送 節目組緊急回應了
中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻失手墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10