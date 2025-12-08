白湯匙陣容太猛啦！Netflix 《黑白大廚2》12/16開戰，《拜託了冰箱》孫鍾元、Sam Kim 領軍，第一季選手驚喜回歸？（不斷更新）



去年最有討論度的料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》，Netflix 官方正式宣佈第二季將於2025年12月16日重磅回歸。近日第一波預告終於釋出，不僅陣容讓人期待，也看出製作團隊有著更大的野心，讓這場競賽從韓國升級為「世界級」的頂尖對決！我們整理了目前所知道的所有訊息，我們為各位整理了多個亮點來看《黑白大廚2》為什麼值得關注與期待。

《黑白大廚2》亮點整理

● 亮點一｜白湯匙主廚陣容

● 亮點二｜地獄主廚擔任客座評審？

● 亮點三｜第二季有何不同？

● 亮點四｜參賽者回歸賽制

● 亮點五｜神秘的黑湯匙主廚們

● 播出時間



廣告 廣告





亮點一：白湯匙主廚強度直接翻倍

相較於第一季，第二季的「白湯匙」名單一釋出便引發譁然，這次的選角不僅僅是「有名」，更是各個料理領域的「宗師級」人物，揭示著本季難度將大大提升。緊接著第二波宣傳影片於2025/12/02釋出，讓白湯匙主廚名單又更加清晰，透過影片我們可以看到這次還新增了6位主廚陣容。





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜孫鍾元 Son Jong-won

首先是在元祖級料理節目《拜託了冰箱》表現亮眼的主廚孫鍾元（Son Jong-won），不僅是人氣主廚，更是掌管《首爾米其林指南》一星餐廳「L'Amant Secret」、「Eatanic Garden」的實力派。他外型乾淨利落、在鏡頭前做菜時的專注的模樣也相當迷人，兼具了大眾魅力與精緻餐飲（Fine Dining）的完整度。

IG @jw.sson





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜李駿 Lee Jun

同樣擁有米其林背書的，還有《首爾米其林指南》二星餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿（Lee Jun），以其對食材結構的精準拆解聞名。他的加入，除了為「黑湯匙」帶來壓力，另外也十分期待看到評審之一的安成宰主廚與他會有什麼交流對話。光看到孫鍾元到李駿，就讓觀眾馬上理解本季的白湯匙戰力水準有多高。

IG @soignejunlee





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜侯德竹 Hou Deok-juk

在預告中也出現侯德竹（Hou Deok-juk）的身影，這也是本季最大的驚喜之一。作為韓國中式料理界的泰斗，過去曾任職「新羅飯店」八仙中餐廳，現在則是米其林一星餐廳「Haobin」主廚，侯德竹代表的是累積數十年的火候與底蘊。武林傳說等級的大師親自下場，這對年輕廚師、素人主廚來說這壓力的確難以想像。

IG @theambassador_haobin





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜善財法師 Sun Jae

另一個引人注目的是寺廟料理名匠善財法師（Sun Jae），他的現身與充滿煙火氣的競技場形成強烈對比，善財法師代表的「寺剎飲食（Temple Food）」講究順應自然與極簡。在分秒必爭的賽制中，這種「慢」哲學能否擊敗節目中分秒必爭的節奏，也是第二季值得關注的亮點。

















《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 朴孝男 Park Hyo-nam

朴孝男主廚在韓國法餐界耕耘長達47年，長年坐鎮首爾千禧希爾頓飯店（Millennium Hilton Seoul）的「Seasons」餐廳，被視為早期韓國 fine dining 發展的重要推手。他的料理風格沉穩精準、講究基礎功，代表著一種「最正統、最經典的法式標準」。









《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 林成根Lim Sung-geun

林成根曾是 tvN 料理節目《韓食大戰》第3季冠軍，擅長運用當季食材，把傳統韓食的底蘊與更現代的料理思維結合。此外，他還長期在 YouTube 分享食譜、廚藝，是許多料理新手的入門必看影片。





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 宋勳 Song Hoon

宋勳曾擔任《廚神當道韓國版 4》（MasterChef Korea 4）評審，以精準的味覺判斷、極具說服力的分析聞名。他的料理背景跨越法式與韓式，也因此能用更開放的視角看待食材與技法。

IG @chefhoonsong





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜ 鄭鎬泳 Jung Ho-young

熟悉韓綜《拜託了冰箱》的觀眾對鄭鎬泳主廚一定不陌生，在節目裡他總能用俐落的日式技法做出令人驚喜的料理。他同時也是首爾知名日式餐廳「Caden」的主理人，擅長把職人精神與更輕鬆的用餐氛圍結合，是韓國日式料理圈相當具有代表性的人物。

IG @jung_hoyoung_caden_





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜Sam Kim

另一位《拜託了冰箱》固定班底主廚 Sam Kim 也出現在影片中，因為經營餐廳「Trattoria Sam Kim」、「Osteria Sam Kim」，長年推廣「人人都能享受的義式滋味」，加上參與經典韓劇《Pasta》中的廚藝指導，成為韓國最具代表性的義式料理名廚之一。也因為透過戲劇、料理教學與多檔綜藝，累積了超高人氣，也讓更多韓國觀眾接觸到義式料理的魅力。

IG @chefsamkim





《黑白大廚2》白湯匙主廚｜Raymon Kim

Raymon Kim 過去曾經在首爾多個熱門餐廳服務，以及位在新沙洞的個人品牌餐廳「Midgard」，展現他經營管理、菜單開發上的實力。除了料理人身份，同時也是韓國綜藝與料理節目的常客，以直率、幽默、帶點「大哥氣場」的形象在觀眾間累積高人氣。

IG @raymonkim













亮點二：出現評審團的「第三視角」？戈登拉姆齊參與的傳聞是真是假？

第一季的成功，很大程度上得歸功於來自大眾味蕾代表的評審白種元，以及精緻餐飲（Fine Dining）代表安成宰兩人之間的觀點碰撞。早先時候外電指出，製作團隊透露正在商討的「第三位評審」，人選包括傳奇名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），若這位以「地獄廚房」聞名的國際名廚真的加入，將為節目帶來前所未有的「西方視角」。他將如何評價韓國的飲食文化？這將直接將節目拉升至國際美食評論的層次。

另一位被點名的則是上季人氣王主廚李愛德華（Edward Lee），作為第一季的亞軍，李愛德華若回歸擔任評審，將是最具說服力的安排。因為他完全理解參賽者的困難，足以說服台下的觀眾甚至參賽者，或許還能成為連接白種元與安成宰之間的完美橋樑。





亮點三：製作團隊放進料理思考的野心

《黑白大廚》製作人 金學慜（Kim Hak-min）曾強調：「節目的成功不是靠剪輯，而是靠真實。」第二季在製作規模上預計將進一步擴大，但核心焦點似乎從單純的「階級對抗」，轉向了更深層的「料理本質」。從目前外電釋出的訊息推測，第二季可能會引入更多元化的賽制，像是全球飲食趨勢中的「零浪費（Zero Waste）」或「在地食材的極限運用」，這不僅考驗廚師的技術，更考驗他們的對於環境的思考。這似乎也解釋了邀請禪食專家善財法師參賽的原因吧。









亮點四：第一季兩位白湯匙主廚再次回歸？規則全面升級

第二波宣傳影片尾聲中，出現了一道聲音說著「我又來挑戰了」，韓國網友們紛紛留言應該是《黑白大廚》上季中最具存在感的白湯匙之一崔康祿（Choi Kang-rok），他以《廚神當道韓國版 2》（MasterChef Korea 2）冠軍在料理圈、影視圈打響知名度，料理風格混合了韓式、日式技法，目前則擁有自己的 omakase 餐廳「NEO」，如果預測屬實，崔康祿或是其他主廚的回歸也將成為本季最大的變數之一。此外，不只是名單超強，這季還加入全新規則，影片最後主評審安成宰主廚更說：「我的標准將更嚴苛、更嚴謹。」一句話讓第二季的火藥味瞬間拉滿，也讓人更好奇接下來會發生什麼。





亮點五：一出場就自帶傳說的黑湯匙們有誰？

第三波預告也直接在80位黑湯匙主廚們，還直接點名幾位應該是表現亮眼的選手，依照過去節目的慣例，他們依舊以聽起來自帶傳說的外號登場，包括「BBQ研究所所長」、「料理怪物」、「三星殺手」、「傳說中的學餐總匯」、「料理革新者」、「休息站總管大廚」、「西村皇太子」等，一聽就超有氣勢也超有故事。









《黑白大廚2》播出時間

自從去年10月15日宣布續訂第二季後，時隔一年 Netflix 宣布《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季將於 2025年12月16日正式上線 。平台尚未公布本季的集數安排，不過若延續上一季的模式，節目有可能一路橫跨假期，播到明年。官方前導片也陸續釋出，讓人更加期待今年的榮耀究竟會落在誰手上？





















Netflix 《黑白大廚：料理階級大戰2》

預計12月16日上映。

www.netflix.com

延伸閱讀

《認罪之罪》好看在哪？小編真心話「5大必看原因」，影后級對決出懸疑劇新高度

《怪奇物語5》最終季劇情好像鬼打牆？6 個一定要懂的伏筆：Mr. Whatsit 身份揭曉、威爾黑化可能性解析



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】