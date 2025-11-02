白潤音「超俐落剁8下」整支雞腿完美分割 鍾欣凌嚇傻⋯10位主廚全起立：他很猛耶！

《星廚之戰》由鍾欣凌擔任主持人，找來多位藝人擔任和主廚的幫手，未來將進行多場廚藝大戰。第一集先讓藝人們和主廚們互相認識，知道彼此的特長在哪，10位藝人們抽菜色，必須在30分鐘內完成，其中16歲的白潤音表現讓現場主廚驚艷，全部站起來旁觀。

白潤音剁雞腿。（圖／LineTV）

藝人們除了白潤音，還有李玉璽、安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸和張懷秋。現場有10種不同菜色的籤，如果不會做那道菜，製作單位會提供食譜讓他們參考，白潤音抽到三杯雞，他很有自信地上前拿了雞腿跟食材，鍾欣凌強調：「他沒有翻食譜！」10位主廚們在一旁紛紛驚訝表示，「他的雞是沒有剁的，有點麻煩！」

白潤音表示，在上節目前他每天在家都會練習做兩道菜，他剁雞腿時豪不猶豫地下刀，一共剁了8下左右就將雞腿分成大塊，一旁10位主廚都發出讚嘆，「他是敢拿刀的人！」「他很猛耶，毫不猶豫不慌不亂，雖然有點大塊，但最起碼都準的，骨頭都有斷掉」、「這個讚，這個讚！」「這是一個老手吧」，就連鍾欣凌都忍不住湊過去告訴他，他的刀工被主廚們讚美，他表示，「我第一次剁！」除了剁雞腿讓大家印象深刻，他把蒜頭放在盒子裡搖剝蒜皮的舉動，也讓一旁的主廚們笑說：「有小撇步喔！真的是來比賽的！」

白潤音知道麻油會變苦。（圖／LineTV）

主廚比讚。（圖／LineTV）

鍾欣凌一直被嚇到。（圖／LineTV）

開火後，白潤音直接用大火爆香薑，主廚們在一旁討論，擔心他用麻油會苦掉，麻油要小火慢慢煸，鍾欣凌上前詢問他用什麼油，他說：「我用一般油，麻油會變苦」，聽到他的答案後，主廚們露出滿意的笑容，對他比了個讚，「很厲害！」鍾欣凌笑說：「問得我好無知喔！」

