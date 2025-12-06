白潤音廚藝實境秀獲封阿潤師 大秀日文介紹菜品

（中央社記者洪素津台北6日電）16歲演員白潤音參與料理實境節目「星廚之戰」，在上菜環節大秀語言能力，以日文介紹菜品，主持人鍾欣凌問：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音害羞回應：「因為我媽媽是日本人。」

「星廚之戰」由演員鍾欣凌主持，節目今天發布新聞稿，白潤音在最後的上菜環節，帶來令人意想不到的驚喜，他突然以一口流利的日文介紹菜品，開口就讓現場眾人驚豔。鍾欣凌驚訝大喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音害羞回應：「因為我媽媽是日本人。」

白潤音首次擔任主廚施捷夫的廚助，2人在競賽現場發生衝突，由於白潤音對料理配方操作不熟悉，意外弄混雞蛋的調配比例，讓施捷夫急得情緒失控直言：「食譜就在桌上為什麼不看呢。」

白潤音雖遭主廚指責，仍替施捷夫緩頰，「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」也展現高情商與對主廚的理解。

「星廚之戰」每週日晚間8時於華視主頻，每週六晚間8時於三立都會台、晚間10時於緯來綜合台播出，同日晚間11時於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。（編輯：張雅淨）1141206