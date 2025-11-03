白潤音買票挺姊姊白小櫻 看完《女孩》奔後台送溫暖擁抱

《女孩》劇組首周勤跑戲院宣傳。（圖／甲上娛樂提供）

由舒淇首次自編自導的《女孩》上周在台上映，劇組勤跑戲院與觀眾近距離互動，女主角白小櫻的弟弟白潤音也與同學低調看片力挺姊姊，一到後台就先給白小櫻一個溫暖的擁抱，動情表示：「看完電影之後，我很想好好抱一下她。」

白小櫻為了更貼近角色所處的心境與年代，她在開拍前包辦所有家務事，甚至刻意遠離現代生活、三個月不用手機。她笑說，剛開始覺得真的很難，但慢慢發現那種「孤單感」、與世界脫節正是角色最真實的狀態。

白潤音（右）力挺姊姊白小櫻。（圖／甲上娛樂提供）

導演舒淇則從專業演員的角度出發，親自指導白小櫻的肢體語言與姿態，「小麗這角色走路不會那麼直挺，因為她在家裡是壓抑、自卑的，要讓肩膀稍微往內縮，好像在保護自己。」白小櫻說，雖然只是簡單的走路細節，卻讓角色瞬間成立，也讓她更理解導演眼中的小麗。她敬佩地說：「導演連眼睫毛都在表演！」直呼能與舒淇合作是一場深刻的學習。

9m88詮釋一位在愛與傷痛之間掙扎的母親。（圖／甲上娛樂提供）

9m88詮釋一位在愛與傷痛之間掙扎的母親，談起片中最難演的一場戲，她認為是在雨中把孩子趕走的那場，「我本來哭花了臉，但舒淇導演跟我說，你已經下定決心要給她更好的人生，不要複製貼上你的命運，所以一定要讓女兒看到你的狠勁。」

片中9m88必須親手送走女兒白小櫻，分離情緒極為強烈，導演舒淇指導：「當女兒要離開時，你要轉身衝進去把鐵門關上，不要回頭，不要看她委屈的表情。」那幕的情緒張力極強，9m88說：「那一刻真的非常非常揪心，我想像自己如果真的是那樣的母親，就算對女兒的情緒又愛又恨，要把孩子送離自己生命的軌道，也是非常極度困難的選擇。」

邱澤獻出從影最黑暗的演出。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導