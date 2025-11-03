白潤音買票挺《女孩》 後台擁抱姊姊白小櫻

白小櫻的弟弟白潤音(右)，與同學買票力挺《女孩》，姊弟倆在後台溫馨擁抱。（圖／甲上娛樂）

電影《女孩》上映首週末，監製葉如芬率領主演邱澤、9m88、白小櫻勤跑戲院與觀眾近距離互動。白小櫻弟弟白潤音也與同學低調看片力挺姊姊，一到後台就先給白小櫻一個溫暖的擁抱，白潤音動情表示：「看完電影之後，我很想好好抱一下她。」

在電影《女孩》中飾演「男人」一角的邱澤，展現內斂卻極具張力的演技，詮釋在壓抑與掙扎之間徘徊的父親形象。談到首次與舒淇導演合作的感想，邱澤表示這次的拍攝經驗對他而言格外珍貴：「導演不會給太多指令，她就是讓攝影機放著，讓我自由發揮，這對演員來說是很難得的體驗。」邱澤坦言，這樣的方式讓他能更深刻地投入角色，也感受到導演對演員的信任。「舒淇導演給我很大的空間，她相信我能找到那個角色真正的情緒節奏。」

電影細膩刻畫家庭情感糾葛，子女與父母間的愛與掙扎，都讓觀眾動容。各界名人也紛紛力讚舒淇首次自編自導就精準掌握角色心理，呈現令人心碎又深刻的故事。林心如發文大讚：「《女孩》拍得細膩又真實，那些不被看見的壓抑、逞強、妥協，都藏在每一個微小日常裡，是一部值得反覆回味的作品。」

黃鐙輝、白小櫻、邱澤、監製葉如芬為電影《女孩》跑映後活動。（圖／甲上娛樂）

9m88以細膩又極具爆發力的演出，在《女孩》中詮釋一位在愛與傷痛之間掙扎的母親。談起片中最難演的一場戲，她認為是在雨中把孩子趕走的那場：「我本來哭花了臉，但舒淇導演跟我說，你已經下定決心要給她更好的人生，不要複製貼上你的命運，所以一定要讓女兒看到你的狠勁。」9m88回憶，當時角色必須親手送走女兒，母女分離的戲份情緒極為強烈，導演舒淇指導她：「當女兒要離開時，你要轉身衝進去把鐵門關上，不要回頭，不要看她委屈的表情。」那幕的情緒張力極強，9m88說：「那一刻真的非常非常揪心，我想像自己如果真的是那樣的母親，就算對女兒的情緒又愛又恨，要把孩子送離自己生命的軌道，也是非常極度困難的選擇。」

在《女孩》中飾演「小麗」的白小櫻回憶，為了更貼近角色所處的心境與年代，她在開拍前準備階段，包辦家裡所有家務事，甚至刻意遠離現代生活、三個月不用手機。她笑說，剛開始覺得真的很難，但慢慢發現那種「孤單感」、與世界脫節正是角色最真實的狀態。而導演舒淇則從專業演員的角度出發，親自指導白小櫻調整角色的肢體語言與姿態，「小麗這角色走路不會那麼直挺，因為她在家裡是壓抑、自卑的。」舒淇還親自示範，「要讓肩膀稍微往內縮，好像在保護自己。」白小櫻說，雖然只是簡單的走路細節，卻讓角色瞬間成立，也讓她更理解導演眼中的小麗。她敬佩地說「導演連眼睫毛都在表演！」直呼能與舒淇合作是一場深刻的學習。

