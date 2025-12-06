白潤音遭主廚怒吼：為什麽不看食譜 上菜秀日文意外「曝身世」

白潤音雖遭主廚嚴厲指責，仍出面貼心替施捷夫緩頰。華視提供

料理競賽實境節目《星廚之戰》戰況持續升溫！節目由鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級的七位頂尖名廚與七位明星廚助，持續展開高強度對決。本週（7日）播出的最新一集中，廚助胡宇威與主廚鄭淳豪第五度搭檔，更是節目至今唯一未曾更換的廚助組合，兩人互動流暢，讓本週飛行評審萩本郡大高度肯定：「兩位默契真的很好耶！」

胡宇威與主廚鄭淳豪第五度搭檔合作。華視提供

本週《星廚之戰》帶來「台式早餐升級料理」環節，主廚施捷夫首度與廚助白潤音搭檔，沒想到兩人在競賽現場卻爆發了激烈衝突。在分秒必爭的緊張狀態下，白潤音意外弄混雞蛋的調配比例，讓施捷夫急得情緒失控，當場怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」現場氣氛瞬間降到冰點。事後，白潤音雖遭主廚嚴厲指責，仍貼心替施捷夫緩頰：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現了高情商與對主廚的理解。

白潤音以流利的日文介紹菜品，讓現場眾人大吃一驚。華視提供

在最後的上菜環節，白潤音帶來了令人意想不到的驚喜！他突然以一口流利的日文介紹菜品，開口就讓現場眾人大吃一驚。主持人鍾欣凌更是驚訝大喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音笑著害羞回應：「因為我媽媽是日本人！」這個意外的背景揭露，為這場充滿火藥味的競賽畫下了幽默又溫馨的句點。究竟本次「台式早餐升級料理」廝殺賽，會是哪一組主廚與廚助搭檔將被殘酷淘汰呢？哪一個組合又能從中脫穎而出贏得評審青睞呢？精彩節目絕對不能錯過！



