白潤音配方弄混遭主廚怒吼 意外揭露驚人身世

白潤音（右起）雖遭主廚施捷夫嚴厲指責，仍出面貼心替對方緩頰。（圖／華視提供）

《星廚之戰》7日將播出全新一集，廚助胡宇威與主廚鄭淳豪第五度搭檔，更是節目至今唯一未曾更換的廚助組合，兩人互動流暢，讓本週飛行評審萩本郡大高度肯定：「兩位默契真的很好耶！」

本集「台式早餐升級料理」環節，主廚施捷夫首度與廚助白潤音搭檔，沒想到兩人在競賽現場卻爆發了激烈衝突。在分秒必爭的緊張狀態下，由於白潤音對料理配方操作不熟悉，意外弄混雞蛋的調配比例，讓施捷夫急得情緒失控，當場怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」現場氣氛瞬間降到冰點。事後，白潤音雖遭主廚嚴厲指責，仍貼心替施捷夫緩頰：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現了高情商與對主廚的理解。

在最後的上菜環節，白潤音帶來了令人意想不到的驚喜。他突然以一口流利的日文介紹菜品，開口就讓現場眾人大吃一驚。主持人鍾欣凌更是驚訝大喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」白潤音笑著害羞回應：「因為我媽媽是日本人。」這個意外的背景揭露，為這場充滿火藥味的競賽畫下了幽默又溫馨的句點。

在本次激烈的廚藝賽事中，廚助林予晞出現「重大失誤」，在製作吉拿棒時，原本只需1克的鹽，她竟一不小心加了足足15倍。更所幸主廚Jessica靠「超敏銳味覺雷達」即時發現並阻止，驚險化解危機。而繼上次在冰箱內「親自鑿冰」後，製作單位的道具再次升級。這次竟準備了拳頭大小的冰球，林予晞則忍不住自嘲：「好像拿到了七龍珠。」更笑說：「如果上次是去南極取冰，那這次我們真的是去外太空了。」讓現場笑聲不斷。

廚助林予晞在製作吉拿棒時出現「重大失誤」。（圖／華視提供）

