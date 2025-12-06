白潤音《星廚之戰》讓主廚暴走 林予晞失手加15倍鹽

白潤音（右）雖遭主廚施捷夫嚴厲指責，仍出面貼心替他緩頰。華視提供



《星廚之戰》明（12╱7）播出「台式早餐升級料理」環節，主廚施捷夫首度與廚助白潤音搭檔，沒想到卻爆發激烈衝突，因白潤音對對料理配方操作不熟悉，搞混雞蛋比例，讓施捷夫失控怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢！」

不過白潤音不但沒有被罵到失控，還幫施捷夫說話：「主廚在開賽前有告知，比賽過程中比較急，講話會比較直接。」展現高情商。緊張氣氛直到上菜時大逆轉，他突然以日文介紹料理，主持人鍾欣凌驚呼：「阿潤師！你還有什麼不會？」讓他害羞笑說：「因為我媽媽是日本人。」這個反轉瞬間收服全場。

廣告 廣告

主廚Jessica即時發現林予晞的「重大失誤」。華視提供

另一邊，林予晞再度與主廚Jessica合作，默契升溫後挑戰也變難，她形容：「我感受到汗水從脖子滑落下來。」話才說完，她竟在做吉拿棒時把1克鹽加成15克，幸好Jessica的「味覺雷達」秒速抓包，化解危機。

繼上次在冰箱內「親自鑿冰」後，道具再次升級，製作單位直接端出拳頭大小的「冰球」，林予晞傻眼說：「好像拿到了七龍珠。」更笑說：「如果上次是去南極取冰，那這次我們真的是去外太空了。」

更多太報報導

熊熊被前任逼穿桃紅色風衣 「算命師說剋我命格」

「蘇打綠」阿龔Cue動物歌手幫腔 青峰開約：一起登陸月球

邵雨薇與過去的對話舔傷 「卡在那1年不懂怎麼愛」