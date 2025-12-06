白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師

「金鐘視后」鍾欣凌主持的料理競賽實境《星廚之戰》，戰況不斷升溫，首度搭檔的主廚施捷夫與16歲的明星廚助白潤音，在最新一集的「台式早餐升級料理」大展身手。

未料2人在分秒必爭的緊張過程爆發激烈衝突，施捷夫不滿白潤音因對料理配方操作不熟悉，意外弄混雞蛋調配比例，施當場情緒失控的對白潤音怒吼：「食譜就在桌上為什麼不看呢？」氣氛降到冰點。雖遭主廚嚴厲指責，白潤音事後貼心替施捷夫緩頰，「主廚在賽前有告知，他比賽過程中會比較急、講話會比較直接」，展現高情商及對主廚的理解。

在上菜環節，白潤音突然以一口流利日文介紹菜品，再次帶來令人意想不到的驚喜，鍾欣凌更驚訝喊：「阿潤師！你還有什麼不會？」讓白潤音害羞地透露母親是日本人。

胡宇威與主廚鄭淳豪5度搭檔，是唯一未更換的組合，2人互動流暢，獲得評審萩本郡大高度肯定。林予晞同樣多次與Jessica合作，Jessica也漸漸給予她更多任務。