白潤音16歲獲封「阿潤師」 每日勤練喚醒余鑫源學徒經歷

白潤音每天都認真練習廚藝。（三立提供）

年僅16歲的演員白潤音，在《星廚之戰》擔任明星廚助，他為了奪冠，平時在家自學料理，目標明確，幹勁十足，更以冷靜沉著、專注投入的比賽態度脫穎而出，成為觀眾討論度最高的新星，他也被主廚及明星廚助們封為「阿潤師」。

多次與白潤音組隊合作的主廚余鑫源分享，白潤音雖年紀小，但認真練習的態度讓他印象深刻：「第一集看到他端出三杯雞，我真的嚇一跳！才16歲就能做這道菜？後來才知道他上節目前每天在家練習，看他那麼努力，彷彿看到當年的自己。」

主廚余鑫源（左）、白潤音。（三立提供）

被問到參加節目的原因，白潤音說，他認為年紀並非決定是否要參加的原因，「在一個好的時機，又可以學習料理，所以自己就來了，而這次的經驗大大提升對廚藝的興趣。參加節目跟許多廚師們合作過後，學到很多料理的技巧，還有知道什麼是科技廚具。」他也說，因為對料理產生興趣，替生活添增了新的色彩。

高度自律的白潤音說，他在料理前一定要先整理好環境，讓心靜下來。他也提到自己對比賽的態度：「我覺得廚助沒有資格淘汰主廚。」被網友形容為「全場最中肯的一句話」。

針對網友的好評，白潤音謙虛表示他不是最努力的，但他很喜歡跟著廚師一起完成一道菜的團隊感，「團體賽很好玩，比賽時兩隊彼此爾虞我詐的，再來應該是享受美食的部分比較多，比賽空擋就跑去別組試吃，大家做的都很好吃。」他感覺這次大家都很照顧他，但真的要說比較親近的人就是余師傅，「他這麼相信我，選我這麼多次，做菜時也放心交給我，謝謝余師傅！」《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點在緯來綜合台，同日晚間 11 點於LINE TV與Hami影劇館＋上架。

