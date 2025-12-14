白營三蘆雙姝之爭 周曉芸：行動和時間可證明一切

周曉芸默默持續地方服務，今（14日）也辦理社區聖誕活動，對於「雙姝之爭」引發基層質疑，她則強調「行動和時間可證明一切」。（圖／民眾黨提供）

民眾黨前發言人李有宜11月底退黨，與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸佈局大有關聯，面對黨內外不滿聲浪漸顯，周曉芸默默持續地方服務，今（14日）也辦理社區聖誕活動，對於這場「雙姝之爭」引發基層質疑，她則強調「行動和時間可證明一切」。

媒體今詢問，由於李有宜已經退黨，是否擔心其以無黨籍或國民黨籍身分出來競爭？周曉芸回應，因為她不是李本人，所以沒有辦法回答相關的問題。她身為三蘆服務處的主任，必須要盡到自身在地選民服務。

周曉芸強調，包含法律諮詢等，她也很努力的在跟地方里長做互動式活動。像是今天，她1個月前就籌備了聖誕節活動，也是希望走出舒適圈、同溫層；尤其三蘆社區關注社會議題，對於她所辦理的活動也給予高評價。希望大家能看到民眾黨在基層的努力，「行動和時間可以證明一切」。

指李有宜在地方上有優勢 朱蕙蓉挺她無黨籍選議員

不過，民眾黨創黨元老之一的朱蕙蓉今天受訪時被問及，地方民眾比較認識李有宜還是周曉芸時，則說李有宜確實從上次選立委開始，一直到後來從選完第二天就開始耕耘，效果確實是大很多。

至於傳出民調李有宜輾壓周曉芸，最後卻變成李有宜退黨，朱蕙蓉也為李再度喊冤，直呼「這就是不公平」。她並表示，如果周曉芸本身有這樣的企圖心，覺得也沒不好，那就要「更努力一點」。

朱蕙蓉並強調，若李有宜後續宣布不選，她個人會非常的失望，那李前2年都在忙些什麼？她坦言，支持李有宜以無黨籍參選議員，並說「如果她摸摸鼻子回去民眾黨或加入國民黨，我就不再為他出任何聲音」。



