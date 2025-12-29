白營不爭彰化縣長！2026重心放在這

▲台灣民眾黨彰化縣黨部的基層民代提名作業，預計明年一月中旬完成。（圖／台灣民眾黨彰化縣黨部提供，2025.12.29）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委謝衣鳯宣布投入國民黨彰化縣長初選，彰化如何藍白合頗受矚目。據了解，台灣民眾黨在彰化雖有2席議員，但隨著張啓楷定調到嘉義市參選，黨中央並不打算讓現任議員更上一層樓，2026將以基層民代為主戰場、成立議會黨團為最大目標。

老家在嘉義的不分區立委張啓楷，於王惠美第一任縣長期間曾擔任彰化縣工策會主委，民進黨評估2026佈局時，一度對他要在彰化還是嘉義參選難以取捨。張啓楷24日已獲民眾黨提名參選嘉義市長，據了解，日前有人向民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌口頭提及，由現任議員參選縣長的可能性，但馬上被否決，並叮囑現階段以至少當選3名縣議員、成立黨團為目標。

台灣民眾黨中央目前有2個太陽，黨內傳聞，鑑於民眾黨在北部縣市的議會席次已接近飽和，明年3月26日柯文哲的官司一審宣判後，他將親自南下開疆闢土，讓民眾黨真正紮根基層，以利前進2028總統大選。因此，白營2026在彰化的主戰場將是地方民意代表，鄉鎮市長與村里長次之。

針對謝衣鳯委員宣布投入藍營彰化縣長初選，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，相關人選布局屬國民黨的黨內初選事務，民眾黨不予介入。彰化縣未來發展關鍵在整合改革力量，回應縣民對有效治理的期待，縣長選舉唯有藍白合作、凝聚最大共識，才能延續穩定施政、推動縣政持續前進。

温宗諭也強調，期待藍白透過理性溝通與制度協調，共同推出最具勝選條件、最能回應民意期待的優質人選。至於基層民代提名作業，預計明年一月中旬完成。

