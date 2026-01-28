白營中市議員北屯區競爭激烈 2取1先協調 另1人轉戰中西區

民眾黨市黨部主委、市議員陳清龍（中）將擔任民眾黨不分區立委，今天現身議會臨時會與議員合拍「畢業照」。（陳淑娥攝）

吳皇昇指出，自己具備過去在市府的行政歷練、專業的政策論述，以及在地深耕的親和力。（吳皇昇提供）

邱于珊強調，自己一直是黨部與地方團體、企業間最重要的溝通橋梁。（邱于珊提供）

台中市議員第八選區（北屯區）下屆席次空間大，民眾黨黨內競爭激烈，包括前市府研考會主委吳皇昇、中央委員許瑞宏及江和樹辦公室主任邱于珊3人皆表態爭取提名，28日為報名最後一天，市黨部主委陳清龍表示，吳皇昇、邱于珊已完成登記，另許瑞宏將轉戰中西區，北屯區2取1會先協調，若不成再初選。

民眾黨台中市黨部積極布局議員選戰，力拚在議會籌組黨團，前兩波參選登記確認第四選區（豐原、后里）提名陳清龍的妻子連小華、第十三選區（大里、霧峰）為現任議員江和樹及第六選區（西屯）的劉芩妤、第十二選區（太平）的許書豪。

第三波（北屯區）22日開放參選登記，浮出檯面有前研考會主委吳皇昇、中央委員許瑞宏及江和樹辦公室主任邱于珊3人，今日為登記最後1天，吳皇昇、邱于珊已完成登記。另許瑞宏稍早在臉書宣布，他身為中央委員，願意為黨在需要的地方再拚一次，將轉戰第十選區（中、西區）。

吳皇昇指出，雖然民眾黨沒有傳統大黨的組織奧援，但他有過去在市府的行政歷練、專業的政策論述，以及在地深耕的親和力，有信心能跳脫傳統基本盤的泥淖，爭取北屯區廣大中間選民、青壯族群與「沈默板塊」的支持，成為在野陣營擴大版圖的「最強援軍」。

邱于珊則強調，自己一直是黨部與地方團體、企業間最重要的溝通橋梁，與地方的連結不可動搖，她有信心將過去累積的能量轉化為亮眼的民調成績。

另市黨部主委、市議員陳清龍將擔任民眾黨不分區立委，今天也現身議會臨時會，陳清龍提到，今天是最後1天，2月2日將北上報到，2月3日宣誓就職，北屯區2取1會先協調，若不成再初選。

