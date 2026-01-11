白營主席啟程訪美 聚焦軍購與高層互訪：並非臨時起意

台灣民眾黨主席 黃國昌 今（11）日下午出席「黃國昌新北市後援會」成立大會前，證實即將傍晚啟程訪美，行程重點鎖定台美軍購與高層互訪等國人高度關切議題。黃國昌強調，此行並非臨時起意，而是歷經一段時間與美方溝通協調，盼以在野黨角色，向美方直接傳達台灣民意，並取得第一手、可信賴的資訊。

黃國昌表示，外界或許覺得訪美行程宣布得突然，但實際上雙方早已接洽多時，只是基於對美方的尊重，直到今日才對外說明。他指出，無論是國防軍購，或是台美高關稅，對台灣人民生活、產業發展，乃至於第一線國軍弟兄姊妹，都帶來實質且深遠的影響，在野黨有責任深入了解、向外溝通。

談及國內政治氛圍，黃國昌直指民進黨長期在內部「製造敵人、加深撕裂」，甚至將所有在野黨貼上「中共同路人」標籤。他點名 賴清德曾指控台灣民眾黨「擁護普丁、擁抱習近平」，至今未見任何澄清或道歉，讓他深感遺憾。

黃國昌強調，作為負責任的在野黨，當執政者「擺爛」時，就必須撐起國家、推動國家向前走。正是在這樣的脈絡下，民眾黨認為有必要親自與美國政府面對面溝通，不只是交換意見，更要轉達台灣人民的關切與心聲，同時取得正確資訊，避免政策討論流於片面或失真。

對於訪美細節，黃國昌坦言，並非不願對外說明，而是截至昨日下午，仍需與包括美國在台協會在內的美方相關單位多方確認，基於尊重對方立場，暫時無法透露過多內容。他也預告，待結束訪美行程、預計周三上午返抵台北後，將另行召開記者會，向外界完整說明。

至於媒體關切，美方是否在意在野黨對軍購案及1.25兆元特別預算的態度，黃國昌回應，美方一直都高度關切相關立場，「不管我們去不去，他們都會關切。」

