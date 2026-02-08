白營主席淡水市場拜年 質疑5萬元假牙補助財源

民眾黨新北市長參選人黃國昌8日上午到淡水中山市場，向攤商與市民拜年並發送春聯、紅包袋。（張鎧乙攝）

新北市長選戰逐漸升溫，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（8）日上午前往淡水中山市場，在參與年前大掃除後，向攤商與市民拜年並發送春聯、紅包袋與垃圾袋。面對近期引發討論的「長者假牙補助5萬元」政見，黃國昌受訪時直言，市府推動任何福利政策，都應建立在清楚的財政評估之上，否則恐淪為不負責任的「大撒幣」。

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧主張的假牙補助政策，黃國昌表示，這項政見並不新穎，早在民國107年蘇貞昌、111年林佳龍皆曾提出類似構想。他指出，目前新北市65歲以上長者已超過90萬人，若以其中約5成需要假牙協助估算，約45萬人、每人補助5萬元，1年所需預算高達221億元，對市府財政將形成極大壓力。

黃國昌強調，福利政策若缺乏完整財源規畫，勢必排擠其他社福資源，最終不僅無法真正照顧長者，反而對整體社會福利體系造成傷害。他認為，負責任的市府應「把錢用在刀口上」，以數據與制度為基礎進行政策設計，而非以選舉考量提出高額補助。

黃國昌進一步指出，他在立法院前兩個會期積極推動《財政收支劃分法》修法，正是因為沒有合理的財源分配，地方政府即便有心推動政策，也往往力有未逮。他認為，制度面的改革，才是地方治理能否永續的關鍵。

至於民眾關心的福利政策方向，黃國昌表示，民眾黨已提出「邁向2029年的9大面向」政策藍圖，涵蓋幼托、銀髮照顧、教育與交通等多個領域。其中在銀髮族政策上，主張由市府補助65歲以上長者健保費，認為此舉能照顧更廣泛族群，也更符合新北即將邁入超高齡社會的實際需求。

