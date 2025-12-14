白營主席現身蘆洲談地方選戰：將提名最好人選

民眾黨主席黃國昌（中）14日下午出席由三重、蘆洲服務處區主任周曉芸（右）服務團隊舉辦的「聖誕嘉年華」活動。（張鎧乙攝）

民眾黨主席黃國昌今（14）日下午現身新北市蘆洲重陽公園，出席由三重、蘆洲服務處區主任周曉芸服務團隊舉辦的「聖誕嘉年華」活動，與市民同樂並於會前接受媒體聯訪。面對外界關注是否已為明年地方選舉暖身，黃國昌強調，民眾黨向來在有限資源下深耕地方，選舉不是臨時起意，而是長期累積的結果。

黃國昌指出，相較2大黨，民眾黨在地方經營上確實較為辛苦，但仍持續在有限資源下「一步一腳印」前進，除持續讓地方選民了解民眾黨在政治改革、理性監督上的努力外，也積極深入社區，傾聽並回應基層需求。

針對明年地方選舉布局，黃國昌表示，黨內一向秉持「按部就班」原則，選舉並非到選舉前才準備，選民最終看的仍是政黨過去的整體表現，以及在民生、經濟等人民關心議題上的實際作為。至於人選推出，仍須待黨內完整提名程序完成後，才會正式啟動。

媒體追問新北市「三蘆」等選區人選是否較為明朗，以及是否會分批或一次性提名，黃國昌說明，民眾黨提名機制公開透明，公告後開放登記，若出現複數人選，便依序進行評鑑、協調或初選。他也坦言，在公告截止前，實際登記人數連自己都無法預測，仍需尊重地方黨部實際狀況。

黃國昌透露，下一波提名作業中，已有較多地方黨部提報人選，預計一次可能公布約10個選區，但仍會視各地條件彈性處理。他強調，民眾黨面對明年選戰，目標是提出最好的政見、推出最好的人選，以回應社會期待。

此外，黃國昌也指出，民眾黨政策會除已完成與國民黨的政策對接外，目前也同步啟動全國地方選舉共同政見的擬定，除政策會外，所有黨公職及已獲提名的候選人皆可參與，透過多元管道集結政策能量，為選戰做好長期準備。

