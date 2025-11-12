白營內部民調能贏蘇巧慧？揭密：黃國昌根本在玩趙少康

記者李鴻典／台北報導

國民黨戰鬥藍發起人趙少康10日與民眾黨主席黃國昌進行便當會。趙隔天表示，外界關心的便當會「內幕」，其實是黃國昌分享給他的民眾黨內部民調，新北市長無論黃國昌或李四川，對決民進黨立委蘇巧慧都能勝出，但一旦演變成「三腳督」，蘇巧慧就會勝出。資深媒體人王家俊認為，這是黃國昌在玩趙少康，假議題中的假議題。他也直言，國民黨四都掉一都，黨主席就打包下台了。國民黨主席鄭麗文必須人間清醒，否則就是跟政治生命開玩笑。

趙少康與黃國昌便當會。（圖／翻攝自趙少康臉書）

王家俊指出，黃國昌透過趙少康放話，他跟李四川選新北市長都贏蘇巧慧，但變成三腳督，蘇就會勝出。言下之意，國民黨2026應該禮讓他選新北，做掉李四川，藍白合就好談。反之亂到你投降。很抱歉，趙少康不代表國民黨。鄭麗文當主席，趙少康只剩與黃國昌便當會，還拿來PO文沾沾自喜的份。

趙黃會，當然是一個局。王家俊分析，趙少康自以為彰顯影響力。實則，螳螂捕蟬，黃雀在後。黃國昌打蛇隨棍上，再度傳達選新北市長的政治訊息，是最有可能的。

有趣的是，趙少康出招隔天。黃國昌11日接受專訪表示，民眾黨內部民調顯示，他與蘇巧慧比是贏的，但坦承李四川領先幅度更大；未來「盡力而為，其實差距輸不多」。黃國昌並稱尊重國民黨內民主程序，但反對藍白初選民調。對他而言，目前就只能等，待國民黨內初選結束後，再看新北市選舉的後續安排。

黃國昌的邏輯完全不通。白營內部民調，能贏蘇巧慧？王家俊質疑，這是求真、假老二民調嗎？放話至少要有數字、抽樣方法等。民調差李四川一點，但不跟國民黨搞藍白初選？這又是哪門子架刀？國民黨先辦會外賽，李四川先贏洪孟楷、劉和然把自己搞得半死，民眾黨霸王條款，川昌會一對一，比年紀、比頭髮、比學歷？讓蘇巧慧好整以暇，看笑話。這完全狗屁不通。

民進黨一周前確定蘇巧慧出戰2026新北市長，李四川解決輝達進駐北市案後，完全沒有新的政治變化。王家俊說，除了轉移被死咬的狗仔門焦點，他完全看不出黃國昌重啟2026新北市長討論、製造藍白不合的動機，有任何營養。

黃國昌的仇恨值，對新北選局的掌握、與侯友宜的融合，對藍營小雞的負面影響，黃國昌選新北，不要說三腳督了。即便李四川禮讓，國昌老師也絕對輸蘇巧慧。黃國昌可以拿李四川跟國民黨開玩笑，但是國民黨不能拿2026新北市長版圖開玩笑。王家俊強調，這就是黃國昌玩趙少康，假議題中的假議題。

王家俊也說，國民黨四都掉一都，黨主席就打包下台了。鄭麗文必須人間清醒，否則就是跟政治生命開玩笑。

