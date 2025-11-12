白營內部民調「新北市長黃國昌能贏蘇巧慧」？王家俊諷「在玩趙少康」：鄭麗文必須人間清醒「否則就是跟政治生命開玩笑」

前中廣董事長、國民黨戰鬥藍發起人趙少康10日與民眾黨主席黃國昌進行便當會。趙少康昨（11日）表示，外界關心的便當會「內幕」，其實是黃國昌分享給他的民眾黨內部民調，新北市長無論黃國昌或國民黨籍台北市長李四川，對決民進黨立委蘇巧慧都能勝出，但一旦演變成「三腳督」，蘇巧慧就會勝出。對此，資深媒體人王家俊分析，「這是黃國昌在玩趙少康，假議題中的假議題」。他直言，國民黨四都掉一都，黨主席就打包下台了，國民黨主席鄭麗文必須人間清醒，否則就是跟政治生命開玩笑。

王家俊今日於臉書以「黃國昌玩趙少康」為題發文指出，黃國昌透過趙少康放話，稱他跟李四川選新北市長都贏蘇巧慧，「但變成三腳督，蘇巧慧就會勝出」。王家俊分析，黃國昌言下之意，就是要國民黨2026禮讓他選新北，做掉李四川，藍白合就好談；反之，亂到你投降。

不過，王家俊嘲諷，「很抱歉，趙少康不代表國民黨，鄭麗文當主席，趙少康只剩與黃國昌便當會，還拿來PO文沾沾自喜的份」。王家俊說，趙黃會，當然是一個局，「趙少康自以為彰顯影響力，實則，螳螂捕蟬，黃雀在後」。他指出，黃國昌打蛇隨棍上，再度傳達選新北市長的政治訊息，是最有可能的。

王家俊續指，有趣的是，趙少康出招隔天（11日），黃國昌接受專訪表示，「民眾黨內部民調顯示，他與蘇巧慧比是贏的，但坦承李四川領先幅度更大；未來『盡力而為，其實差距輸不多』」。

王家俊分析，黃國昌稱尊重國民黨內民主程序，但反對藍白初選民調，「對他而言，目前就只能等，待國民黨內初選結束後，再看新北市選舉的後續安排」。不過，王家俊直言，「黃國昌的邏輯完全不通」。

王家俊嘲諷，「白營內部民調，能贏蘇巧慧？這是求真、假老二民調嗎？」王家俊直言，「放話至少要有數字、抽樣方法等」。他說，「民調差李四川一點，但不跟國民黨搞藍白初選？這又是哪門子架刀？國民黨先辦會外賽，李四川先贏立委洪孟楷、新北市副市長劉和然，把自己搞得半死，民眾黨霸王條款，川昌會一對一，比年紀、比頭髮、比學歷？讓蘇巧慧好整以暇，看笑話。這完全狗屁不通」。

王家俊提到，民進黨一周前確定蘇巧慧出戰2026新北市長，李四川解決輝達進駐北市案後，完全沒有新的政治變化，「除了轉移被死咬的狗仔門焦點，我完全看不出黃國昌重啟2026新北市長討論、製造藍白不合的動機，有任何營養」。

王家俊直言，黃國昌的仇恨值，對新北選局的掌握、與新北市長侯友宜的融合，「對藍營小雞的負面影響，黃國昌選新北，不要說三腳督了，即便李四川禮讓，國昌老師也絕對輸蘇巧慧」。

王家俊說，黃國昌可以拿李四川跟國民黨開玩笑，「但是國民黨不能拿2026新北市長版圖開玩笑」。他直言，「這就是黃國昌玩趙少康，假議題中的假議題」。

最後，王家俊表示，國民黨四都掉一都，黨主席就打包下台了，「鄭麗文必須人間清醒，否則就是跟政治生命開玩笑」。

（圖片來源：王家俊臉書、趙少康臉書、三立新聞）

